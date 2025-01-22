Dört Türk’ün katili hakim karşısında

Almanya’nın Solingen şehrinde 26 Mart 2024’te Bulgaristan vatandaşı 2’si çocuk 4 Türk’ü yaşadığı binayı kundaklayarak ölümüne sebep olan, 3 kişinin de ağır yaralanmasına neden olan Alman Daniel Szalla, hakim karşısına çıktı. 4 Türk’ü katleden cani Szalla’nın yargılama sürece Wuppertal Mahkemesi’nde dün başladı. Davada, kundaklamada hayatlarını kaybeden İsmail (29), Kıymet (28) ile kızları Gizem (5) ve Elis Zhilov’u (3 aylık) Frankfurt Barosu avukatı Fatih Zingal, ağır yaralanan Nihat, Ayşe ve Salih Kostacinova’yı ise Hannover Barosu avukatı Adnan Menderes Erdal ve Seda Başay Yıldız savunuyor.

Daniel Szalla

EN AĞIR CEZAYI ALSIN

Çok sayıda Türk vatandaşı davanın ilk gününde duruşmayı salonda takip etmek için mahkemeye geldi. Türk vatandaşları üzerlerine kundaklamada hayatını kaybeden ailenin fotoğrafı ve “Adalet” yazan tişörtlerle geldiği görüldü. Davaya Bulgaristan’dan gelen İsmail ve Kıymet Zhilov’un anne babası, katilin en ağır cezayı almasını istedi. Öte yandan yargılama sürecinin haftada bir kez olmak üzere 11 celsede tamamlanması bekleniyor.

Yangında hayatını kaybeden Bulgaristan Türk'ü Zhilov ailesi

NAZİ SLOGANI İDDİASI

Wuppertal Savcısı Heribert Kaune Gerbart, 9 Nisan 2024’te düzenlediği bir basın toplantında, 39 yaşında Solingenli Daniel Szalla’nın yakalandığını açıklamıştı. Savcı, kundakçı Szalla’nın olaydan hemen sonra bir arkadaşını da ağır yaraladığını, arkadaşına saldırırken ‘Sieg Heil’ diye Nazi sloganı attığını ifade etmişti.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları duruşma salonuna önünde 'Adalet' yazan tişörtlerle geldi.

KUNDAKLAMADAN TUTUKLANMADI

Sanık Szalla’nın olaydan sonra tutuklanma nedeni ‘adam yaralama sureti ile cinayete tam teşebbüs’ olarak belirtilmişti. Bir başka deyimle zanlı kundaklama suretiyle 4 insanı öldürmekten tutuklanmamıştı. Olayda hayatını kaybeden ailenin cenazeleri İstanbul üzerinden Bulgaristan’a gönderilmiş, Bulgaristan’ın Filibe şehri yakınlarındaki Köstek ve Uzunkara köylerinde toprağa verilmişti.



