Dörtlü Zirve’de uzlaşma

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile dün akşam Suriye konulu Dörtlü Zirve’de bir araya geldi. Londra’daki Başbakanlık Ofisi’nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 50 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından ofisten ayrılırken bir gazetecinin görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, “Gayet iyi geçti.” yanıtını verdi.

İDLİB’E SALDIRILAR DURSUN

İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden zirveyle ilgili yapılan açıklamada liderlerin terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devamı konusunda anlaştıkları kaydedildi. Açıklamaya göre, liderler, görüşmede ülkeleri arasındaki geniş stratejik, ekonomik ve savunma ortaklıklarını ele alırken, bu ilişkilerin NATO üzerinden de olmak üzere daha da derinleştirilmesinin önemini kabul etti. Mültecilerin güvenli, gönüllü ve sürdürülebilir bir şekilde geri dönüşlerinin koşullarını oluşturmak için çalışacaklarını ve terörün her türlüsüne karşı mücadelenin devam etmesi gerektiğini söyleyen liderler ayrıca, İdlib dahil Suriye’deki sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması gerektiği konusunda anlaştı.

DİYALOG DEVAM EDECEK

Libya konusunda ise BM tarafından sunulan önerilerin esas alınarak, ülkede siyasi çözüm sürecini ilerletme konusundaki desteklerini yinelediklerinin altı çizildi. İngiltere Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye, İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin, bu diyalog usulünden memnun kaldıkları ve devam ettirmek konusunda da istekli oldukları bildirildi.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.