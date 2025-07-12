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Dörtyol'da uçurumdan düşen şahıs yaralandı

Dörtyol'da uçurumdan düşen şahıs yaralandı

17:4512/07/2025, Cumartesi
IHA
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Uçurumdan düşen şahıs tedavi altına alındı.
Uçurumdan düşen şahıs tedavi altına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uçurumdan düşerek yaralanan şahıs ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.Hayati tehlikesi bulunmayan vatandaş sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay, Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi Gürlevik Yaylası'nda sabah saat: 09.00 sıralarında yaşandı.

Su borusu döşeme çalışmaları sırasında Duran Zobu isimli 55 yaşındaki şahıs, uçurumdan düşerek mahsur kaldı.

Yaralı şahsı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, UMKE, Sağlık, itfaiye, Jandarma ve duyarlı vatandaşların yoğun çabalarıyla bulunduğu yerden sağ salim kurtarıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan vatandaş sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.




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