Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 13 kişi yaralandı

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 13 kişi yaralandı

19:0911/07/2025, Cuma
G: 12/07/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Bir süreliğine kontrollü sağlanan yol, servisin kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Bir süreliğine kontrollü sağlanan yol, servisin kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde işçi servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Kazada araçlar devrilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde işçi servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.

C.Ç. kontrolündeki 63 S 0689 plakalı işçi servisi, Şanlıurfa-Suruç Karayolu'nda karşı yönden gelen H.G. yönetimindeki 01 EUC 67 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole, servis aracı ise yola devrildi.

Kazada araçlarda bulunan 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


#Şanlıurfa
#Eyyübiye
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Özgür Özel'e neden ve hangi suçtan soruşturma başlatıldı? Başsavcılık açıklaması