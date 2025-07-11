Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Hafriyat kamyonu traktöre arkadan çarptı: Bir kişi hayatını kaybetti

Hafriyat kamyonu traktöre arkadan çarptı: Bir kişi hayatını kaybetti

08:5611/07/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonu aynı yönde giden traktöre arkadan çarptı. Kazasında, traktör sürücüsü yaşamını yitirirken, hafriyat kamyonunda yolcu olarak bulunan bir kadın yaralandı.

Kaza saat, 22.30 sıralarında Kula - Eşme yolu üzeri Şeritli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Eşme'den Kula istikametine seyir halinde olan Halil İbrahim K. (36) idaresindeki 45 AUD 277 plakalı hafriyat kamyonu, aynı yönde giden ve plakası belirlenemeyen Hayati Akkaş (56) idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör sürücüsü yola savurulurken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafriyat kamyonunda yolcu olarak bulunan Raziye K.'nın yaralandığını, yola savrulan traktör sürücüsü Hayati Akkaş'ın ise yaşamını yitirdiğini belirledi. Raziye K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, hafriyat kamyonu sürücüsü Halil İbrahim K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.


Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Kula–Eşme karayolu, olay yerindeki inceleme ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Hastaneye kaldırılan Raziye K.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


#kamyon
#traktör
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS puanı 200, 250, 300, 400 ile alan liseler hangileri: 2025 lise yüzdelik dilimleri