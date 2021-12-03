Gündem Dostların AB sevgisi HDPli Pervin Buldan Türkiyeyi büyükelçilere şikayet etti
ANKARA

Dostların AB sevgisi: HDP’li Pervin Buldan Türkiye’yi büyükelçilere şikayet etti

Aralarında ABD’nin de yer aldığı 10 ülkenin büyükelçisinin ‘Osman Kavala serbest kalsın’ çağrısında büyükelçilere destek veren muhalefet, büyükelçilerle arayı iyi tutuyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den sonra Millet İttifakı’nın gizli ortağı HDP, büyükelçilerle bir araya geldi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Dostların AB sevgisi: HDP’li Pervin Buldan Türkiye’yi büyükelçilere şikayet etti ​ ​
Pervin Buldan

Aralarında ABD’nin de yer aldığı 10 ülkenin büyükelçisinin ‘Osman Kavala serbest kalsın’ çağrısında büyükelçilere destek veren muhalefet, büyükelçilerle arayı iyi tutuyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyükelçilere Kanal İstanbul mektubu göndermiş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de skandal bildirinin ardından AB büyükelçileri ile buluşmuştu.

Bu kez de Millet İttifakı’nın gizli ortağı HDP, büyükelçilerle bir araya geldi. HDP’li Pervin Buldan, AB büyükelçilerine Türkiye’yi şikayet etti. Türkiye’deki ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yapan Buldan, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

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