​Dostların AB sevgisi: HDP’li Pervin Buldan Türkiye’yi büyükelçilere şikayet etti ​ ​

Aralarında ABD’nin de yer aldığı 10 ülkenin büyükelçisinin ‘Osman Kavala serbest kalsın’ çağrısında büyükelçilere destek veren muhalefet, büyükelçilerle arayı iyi tutuyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyükelçilere Kanal İstanbul mektubu göndermiş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de skandal bildirinin ardından AB büyükelçileri ile buluşmuştu.
Bu kez de Millet İttifakı’nın gizli ortağı HDP, büyükelçilerle bir araya geldi. HDP’li Pervin Buldan, AB büyükelçilerine Türkiye’yi şikayet etti. Türkiye’deki ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yapan Buldan, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi.