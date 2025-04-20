Dubai çikolatası çılgınlığı kıtlığa yol açtı: Karne dönemi başladı

Dubai çikolatası trendi fıstığı vurdu. "Dubai çikolatası" olarak bilinen ve bir süredir dünyada olduğu kadar ülkemizde de oldukça rağbet gören bu atıştırmalık, kremalı fıstık dolgusu ve şatafatlı ambalajıyla sosyal medyada viral oldu, ardından ise küresel bir kıtlık zincirini tetikledi.





Kremalı fıstık dolgusuyla doldurulmuş bu çikolata barı, sosyal medya sitesinde paylaşılan videoların ardından inanılmaz derecede popüler hale geldi.





FISTIK FİYATLARI BİR YIL İÇİNDE UÇTU





İngiliz gazetesi The Guardian'a göre bu akımın sonucu, büyük ölçüde ABD veya İran'da yetiştirilen çiğ fıstık çekirdeklerinin uluslararası bir kıtlığı oldu.





Uzmanlara göre fıstığın yarım kilosu bir yıl içinde 7,65'ten dolardan 10,30 dolara yükseldi.





FISTIK KITLIĞI NASIL BAŞLADI?





Fıstık, dünyanın önde gelen ihracatçısı olan ABD'de geçen yılki zayıf hasat nedeniyle zaten kıtlaşmaya başlamıştı.





Bu ürün normalden daha az üretilmesine rağmen daha kaliteliydi ve bu nedenle büyük ölçüde kabuklu olarak satılıyordu. Bu, çikolata barlarında kullanılan temel çekirdeklerin daha da kıtlaşmasına neden oldu.





Dubai çikolatası çılgınlığı, sütlü çikolata, kadayıf ve fıstık kreması dolgusunu birleştiren bir barın yaratılmasına dayanıyor.





TALEP SEKTÖRÜ ŞOKE ETTİ





Ntv'de yer alan haberde birkaç lüks İngiliz çikolata markasının sahibi olan Prestat Group'un genel müdürü Charles Jandreau, Financial Times'a barlara olan talebin sektörü şaşırttığını söyledi.





Bazı mağazaların aynı anda satılan bar sayısını kısıtladığı ve kotalı satış yaptığı iddia ediliyor. Bu durum ya TikTok kullanıcılarının yadsınamaz etki gücüne ya da çikolatanın gerçek cazibesine işaret ediyor.











