Meteoroloji uyardı: Yurt genelinde sağanak etkisini gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Türkiye geneli hava durumu tahminleri açıklandı.





Bugün, yurdun iç kesimlerinden başlayarak, Kuzey ve Kuzeydoğu bölgelerinde yağış görülmesi bekleniyor.





Marmara bölgesinde parçalı bulutlu hava beklenirken, Ege, Güney ve Güneydoğu bölgelerinde güneşli havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.





Gün içinde yağmurlu hava görülecek





Bugün, Ege ve Akdeniz bölgelerinde hava güneşli olacak, İzmir ve Aydın çevrelerinde sıcaklıklar 24-31 derece arasında seyredecek.





Ancak Orta ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.





Ankara ve Kayseri'de sıcaklıklar 7-11 derece civarında seyrederken, Karadeniz ve Doğu bölgelerinde ise yağmur etkili olacak.





Trabzon ve Erzurum'da termometreler 4-10 dereceyi gösterecek.





Yurt genelinde yağış etkisini sürdürecek





21 Nisan Pazartesi günü, batı bölgelerde güneşli hava devam ederken, İzmir ve Antalya'da sıcaklıkların 22-29 aralığında olması bekleniyor.





İç Anadolu'da, Ankara ve Sivas'ta yağmur görülmesi ve sıcaklıkların 6-10 derece aralığında olması bekleniyor.





Karadeniz ve Doğu'da, Rize ve Van illeri ile çevrelerinde yağışlı hava sürecek ve sıcaklıklar 3-9 arasında olacak.





Ege ve Akdeniz'de güneşli hava etkili olacak





22 Nisan Salı günü, Ege ve Akdeniz'de güneşli hava hakim olacak.





Muğla ve Adana'da termometrelerin 24-31 derecelerini göstermesi bekleniyor.





İç Anadolu'da, Konya ve Eskişehir'de yağış beklenirken, sıcaklıkların 7-11 derece olacağı düşünülüyor.





Doğu'da, Erzurum ve Diyarbakır'da yağış devam edecek ve 4-10 derece arasında seyredecek.





Batı'da sıcaklıklar artacak





23 Nisan Çarşamba günü, batıda güneşli hava sürüyor.





İzmir ve Antalya'da sıcaklıklar 25-33 dereceye kadar çıkacak.





İç Anadolu'da, Ankara ve Kayseri'de hava parçalı bulutlu ve 8-12 derece aralığında olacak. Karadeniz ve Doğu'da, Van ve Trabzon'da yağmur etkisini sürdürürken 5-11 derece sıcaklıklar görülecek.





Yağmur hafta sonuna doğru etkili olmaya devam edecek





24 Nisan Perşembe günü ise Ege ve Akdeniz'de güneşli hava devam edecek.





Aydın ve Mersin'de sıcaklıkların 24-33 derece olması bekleniyor.





İç Anadolu'da, Ankara ve Sivas'ta parçalı bulutlu hava ve 8-12 derece sıcaklık görülmesi beklenirken, Karadeniz ve Doğu'da, Samsun ve Erzurum'da ise yağmur etkisini sürdürecek, sıcaklıklar 5-11 derece civarında olacak.





Meteoroloji, yağışlı bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.





5 günlük hava durumu tahmini





İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmini haritaları:





20 Nisan Pazar

21 Nisan Pazartesi

22 Nisan Salı

23 Nisan Çarşamba

24 Nisan Perşembe







