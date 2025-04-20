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Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti: Sağlık durumuyla ilgili açıklama

Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti: Sağlık durumuyla ilgili açıklama

08:0720/04/2025, Pazar
AA
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Ayşe Barım
Ayşe Barım

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan Ayşe Barım'ın sağlık durumu ile ilgili iddialara yönelik açıklamada bulundu. Ayşe Barım'ın rahatsızlanmasının ardından tedbiren hastaneye sevk edilmesi teklif edildiği, ancak Barım'ın yazılı beyanla bu teklifi kabul etmediği belirtildi.

CTE'den, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan menajer Barım'ın sağlık durumu hakkında basında ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialarla ilgili açıklama yapıldı.

Barım'ın, 19 Nisan günü akşam saatlerinde yaptığı görüşmenin ardından kendisini iyi hissetmediğini ve dinlenmek istediğini belirttiği kaydedilen açıklamada,
yapılan kontrollerde ve ölçülen tansiyon değerlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesine rağmen tedbiren hastaneye sevk edilmek istendiği ancak kendisinin yazılı beyanla bu teklifi kabul etmemesi üzerine sevk işlemi gerçekleştirilemediği aktarıldı.

'Barım'ın sağlık durumu yakından takip ediliyor'

Açıklamada, sonrasında yapılan kontrollerde ve aralıklarla ölçülen tansiyon değerlerinde de Barım'ın sağlık durumunda olumsuz bir gelişme gözlemlenmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tutuklunun sağlık durumu, ilk kabul muayenesinden itibaren hem kurum revirinde hem de hastanelerin ilgili polikliniklerinde düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli tedaviler eksiksiz şekilde sağlanmaktadır. Kurum hekimi değerlendirmeleri doğrultusunda yapılan hastane sevkleri planlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyunda yer alan, tutuklu Emine Ayşe Barım'ın 'hastaneye kaldırıldığı' ve 'tedavisinin yapılmadığı' yönündeki asılsız ve art niyetli haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Tutuklunun sağlık durumu ilgili tüm birimler tarafından yakından izlenmekte, gerekli müdahaleler ivedilikle yapılmaktadır"

Bakan Tunç: Doğru değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayşe Barım’ın durumu hakkında,
"Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı haberleri doğru değil"
dedi.

Ayşe Barım,
"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini devirmeye veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmeye yardım"
suçlamasıyla tutuklanmıştı. Barım’ın, olaylar sırasında sanatçılarla aktif iletişim halinde olduğu tespit edilmişti.

Birçok oyuncuyu 'eylemlere yönlendirdiği' iddiası

Soruşturma kapsamında firari sanık Memet Ali Alabora’nın, Gezi Parkı’nda sanatçılar aracılığıyla bildiri yayımlanmasına yönelik bir görüşme yaptığı belirtilmiş, Barım’ın da bu süreçte sanatçıları eylemlere yönlendirdiği iddia edilmişti. Menajerlik şirketi ID Danışmanlık’ın kurucularından olan Ayşe Barım hakkında, dizi ve sinema sektöründe tekelleşmeyle ilgili de bir başka soruşturma açılmıştı. Barım’ın sektörde belirli oyunculara yer açarken, kendisine karşı çıkan isimleri piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülüyor.




#Ayşe Barım
#Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
#CTE
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