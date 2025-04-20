Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan Ayşe Barım'ın sağlık durumu ile ilgili iddialara yönelik açıklamada bulundu. Ayşe Barım'ın rahatsızlanmasının ardından tedbiren hastaneye sevk edilmesi teklif edildiği, ancak Barım'ın yazılı beyanla bu teklifi kabul etmediği belirtildi.
CTE'den, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan menajer Barım'ın sağlık durumu hakkında basında ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialarla ilgili açıklama yapıldı.
'Barım'ın sağlık durumu yakından takip ediliyor'
Açıklamada, sonrasında yapılan kontrollerde ve aralıklarla ölçülen tansiyon değerlerinde de Barım'ın sağlık durumunda olumsuz bir gelişme gözlemlenmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
Bakan Tunç: Doğru değil
Birçok oyuncuyu 'eylemlere yönlendirdiği' iddiası
Soruşturma kapsamında firari sanık Memet Ali Alabora’nın, Gezi Parkı’nda sanatçılar aracılığıyla bildiri yayımlanmasına yönelik bir görüşme yaptığı belirtilmiş, Barım’ın da bu süreçte sanatçıları eylemlere yönlendirdiği iddia edilmişti. Menajerlik şirketi ID Danışmanlık’ın kurucularından olan Ayşe Barım hakkında, dizi ve sinema sektöründe tekelleşmeyle ilgili de bir başka soruşturma açılmıştı. Barım’ın sektörde belirli oyunculara yer açarken, kendisine karşı çıkan isimleri piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülüyor.