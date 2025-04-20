Barım'ın, 19 Nisan günü akşam saatlerinde yaptığı görüşmenin ardından kendisini iyi hissetmediğini ve dinlenmek istediğini belirttiği kaydedilen açıklamada,

yapılan kontrollerde ve ölçülen tansiyon değerlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesine rağmen tedbiren hastaneye sevk edilmek istendiği ancak kendisinin yazılı beyanla bu teklifi kabul etmemesi üzerine sevk işlemi gerçekleştirilemediği aktarıldı.