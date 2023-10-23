Dün Srebrenitsa bugün Gazze

Terör devleti İsrail’in Gazze’de bir yandan kadın çocuk demeden yaptığı katliamlar diğer yandan da bölge halkının su, elektrik ve yakıt gibi insani ihtiyaçlarını keserek soykırım zemini hazırlaması tüm dünyadan büyük tepki çekmeye devam ediyor. ABD’den İngiltere’ye, Romanya’dan Nijerya’ya kadar farklı kıtalardan birçok insan Gazze için ayağa kalktı. Özellikle Batılı ülkelerde yönetimlerin Filistin’e destek olmayı neredeyse terörizmle bir tutmasına rağmen sokaklara inen yüz binlerce insan “Özgür Filistin” sloganlarıyla sokakları inletti.

Biden’a rağmen tepkiler artıyor

Biden yönetiminin ve ABD medyasının önemli bir kısmının İsrail katliamlarına verdiği koşulsuz desteğe rağmen halk arasında Filistin yanlısı sesler giderek artıyor. Geçtiğimiz günlerde aralarında Yahudi grupların da bulunduğu yüzlerce kişinin Washington’da bulunan Kongre binasını basarak oturma eylemi yapmasının ardından, başkentte yine hareketli saatler yaşandı. Washington’da yaşayan çok sayıda vatandaş, şehirde bulunan National Mall’de bir araya gelerek Filistin’e destek gösterisi düzenledi. Gösteri düzenleyenler arasında yine çok sayıda Yahudinin bulunduğu objektiflere yansıdı.

Filistin bayrağına tahammül edemediler

İngiltere’nin başkenti Londra’da ise düzenlenen Filistin’e destek gösterisinin ardından elinde Filistin bayrağı taşıyan kadına, tren istasyonunun önünde kimliği belirsiz bir adam sözlü ve fiziksel saldırı gerçekleştirdi. İki polis memuru 10 dakika sonra olay yerine gelerek, saldırıya uğrayan kadınla konuştu ve olayın failine ilişkin bilgi aldı. Kadın, polis memurlarına olay sırasında yaralanan bileğini gösterdi. İsrail’e verdiği koşulsuz destek halktan büyük tepki çeken İngiltere hükümeti, daha önce “Filistin bayrağı taşımanın bile yasal olmaktan çıkarılabileceğinin” sinyalini vermişti.





AB’nin kalbinde İsrail’e şok

Avrupa Birliği (AB) bürokratları arasında İsrail’e verilen destekle ve özellikle AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in tutumuyla ilgili rahatsızlıkların giderek arttığı belirtilirken, birliğin merkezinin bulunduğu Brüksel’de İsrail’i protesto ve Filistin’e destek için gösteri düzenlendi. AB merkezi önünde gerçekleşen protestoya çok geniş katılım olduğu görüldü.





ABD büyükelçisini sınır dışı edin

ABD’nin Tunus Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde, ABD Büyükelçisi’nin sınır dışı edilmesi yönünde sloganlar atıldı. Filistin’e destek vermek isteyen Tunuslular, “Tunus (İsrail ile) Normalleşmeyle Mücadele Birliği”nin çağrısı üzerine başkentteki ABD Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Göstericiler, burada “ABD Büyükelçisi sınır dışı edilsin”, “ABD ile Fransa Siyonistlerin ortağı”, “Kanımızla canımızla Filistin’in yanındayız” sloganları attı.





Diplomatik ilişkileri askıya alın

Afrika kıtasının en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya’nın Lagos şehrinde ülkede faaliyet gösteren İslami Kuruluşlar Konferansı (CIO) Derneği’nin çağrısıyla bir araya gelen 50 bin kişi, Filistin’e destek gösterisi düzenledi. Nijerya hükümetine çağrıda bulunan eylemciler, İsrail-Filistin arasında çözüm sağlanana kadar İsrail ile tüm diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını talep etti. Göstericiler, ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin’e destek mesajı verdi ve “Filistin’e özgürlük” sloganları attı.





Balkanlar “Özgür Filistin” dedi

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da da onbinlerce kişi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için şehrin simgelerinden tarihi Vijecnica Kütüphanesi’nin karşısında bulunan meydanda toplandı. Gösterilerde “Dün Srebrenitsa bugün Gazze” pankartı açıldı. Karadağ’da da Filistin’e destek için toplanan göstericiler “Filistin’in yanında olmak için Müslüman olmak zorunda değilsin, insan ol yeter!” ve “Özgür Filistin” yazılı pankartlar taşıdı. Romanya’da ise Filistin’e destek için çok sayıda kişi başkent Bükreş’te bir araya geldi.

35 gazeteden ortak manşet

Arapça ve Fransızca yayın yapan 35 Cezayir gazetesi, abluka altındaki Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin topraklarında İsrail’in saldırılarına maruz kalanlarla dayanışma amacıyla ülke tarihinde ilk defa tek manşetle çıktı. Ülke genelinde yayın yapan ulusal gazeteler, Batı medyasının taraflılığına ve İsrail’in saldırılarının dehşetini görmezden geldiğine dikkati çekmek için Gazze'den bir fotoğrafla, “Gazze... Gerçeği öldüren medya” manşetini seçti.

Kudüs'te Hristiyanlardan ortak dua

Hristiyan toplumunun dini liderleri, Kudüs'te Hristiyanlar için en kutsal yer olarak kabul edilen Kıyamet Kilisesi'nde düzenledikleri pazar ayininde Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenler için dua etti. Ayine Ortodoks, Süryani, Kıpti, Katolik, Protestan ve diğer mezheplerden dini liderler katıldı. Gazze’ye sürdürdüğü vahşi bombardımanda ibadet yerlerini de hedef alan İsrail, geçtiğimiz hafta Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda kiliseye sığınan 18 Hristiyan Filistinliyi öldürmüştü.







