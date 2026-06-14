Dünya Ankara’ya kilitlenecek

Türkiye, küresel diplomasinin en önemli buluşmalarından biri olacak NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapmak için gün sayıyor. NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra gözlemci ve ortak ülkelerin liderlerinin de katılmasının beklendiği zirve öncesi Ankara’da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Liderlerin ve heyetlerin Türkiye’ye gelişlerinde kullanacağı Etimesgut Havalimanı pazartesi günü hizmete açılacak. Zirvede liderlere Türk mutfağının seçkin örnekleri sunulacak. Zirvenin ana mesajında ise Türkiye’nin bölgesel barış ve istikrar vizyonunun öne çıkması planlanıyor.

AÇILIŞI ERDOĞAN YAPACAK

NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını taşıyan uçakların ağırlanacağı Etimesgut Havalimanı’nda son hazırlıklar tamamlandı. Havalimanının açılışı yarın (pazartesi) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek zirvede liderlere Türk mutfağının seçkin örnekleri sunulacak. Menü üzerindeki çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Organizasyonda Türkiye’nin kültürel zenginliği ve köklü devlet geleneği yansıtılacak. Ankara’da en üst seviyeye çıkarılacak güvenlik tedbirleri çerçevesinde 55 bini silahlı polis ve jandarma olmak üzere 70 bin personel görev yapacak.

BÖLGESEL BARIŞ VURGUSU

Zirvenin ana temasına ilişkin çalışmalar da sürüyor. Edinilen bilgilere göre Türkiye, zirvenin ana temasında bölgesel barış, istikrar ve diyalog vurgusunu ön plana çıkarmayı hedefliyor. Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan Gazze’deki insanlık dramına, Kafkasya’dan Orta Doğu’ya kadar birçok krizde diplomasi kanallarını açık tutan Türkiye’nin, NATO Zirvesi aracılığıyla da barış eksenli yaklaşımını uluslararası kamuoyuna güçlü şekilde yansıtması bekleniyor.

KÜRESEL DİPLOMASİNİN MERKEZİ OLACAK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde zirvenin yapılacağı salonlarda da yoğun hazırlık sürerken, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu’nun üst katında önemli bir dönüşüm gerçekleştiriliyor. Edinilen bilgilere göre söz konusu bölüm, zirvenin ardından kalıcı toplantı salonu olarak kullanılacak. Türkiye’nin ilerleyen dönemde ev sahipliği yapacağı büyük uluslararası zirveler, liderler toplantıları ve stratejik görüşmelerin bu salonda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Böylece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, küresel diplomasinin önemli merkezlerinden biri hâline gelecek.







