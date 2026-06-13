Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni eylem planı Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler sınıfına taşıyacak





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Dünyanın ve insanlığın yeni bir döneme girdiği tarihi dönemlerden geçiyoruz. Diplomasiden ticarete, tarımdan güvenliğe değişimin etkileri hemen her alana nüfuz ediyor. Eski nizam ciddi bir sarsıntı yaşıyor. Yapay zeka hakikat ötesi olarak adlandırılan bi çağda algıları da dönüştürdüğüne şahit oluyoruz. Günümüzde bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolaylaştı. Dezenformasyon da yaygınlaştı.

"Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler sınıfına taşıyacak"

Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde lider ülkeler sınıfına taşıyacak yeni eylem planımızın hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye teknolojideki dönüşümü en erken fark eden, tedbir, politika ve uygulamalarını buna göre şekillendiren nadir ülkelerden biridir.

Önceden dışa bağımlı olduğumuz teknolojileri artık kendimiz üretiyoruz. En önemlisi milli teknoloji hamlemizi baş tacı yağacak TEKNOFEST kuşağı bugünü ve geleceği nakış nakış işlemeye devam ediyor. Teknolojide yazdığımız başarı hikayesinde katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Genç kardeşlerimize başarılar diliyorum.

Türkiye olarak savunma sanayisindeki birikim ve yeteneklerimizi yapay zeka başta olmak üzere diğer alanlara da yansıtmak için yoğun çaba harcıyoruz.

"Fark et, istifade et, üret ve yönet"

Yapay Zeka Eylem Planımız fark et, istifade et, üret ve yönet olmak üzere 4 temel eksen ve her eksende birbirini tamamlayan 4 eylem üzerine inşa edildi.

Her yaştan insanımızın yapay zekayı doğru anlamasını, güvenli biçimde kullanmasını sağlamak üzere Ulusal Yapay Zeka Okuryazarlığı programını başlatacağız.

81 ilimizde hayata geçireceğimiz yapay zeka okuryazarlığı atölyeleriyle 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz.

Ulusal yapay zeka okuryazarlığı programını başlatacağız. 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza eğitim vereceğiz.

Türk Devletleri teşkilatı ile aşamalı olarak Oğuz Kıpçak ve Karluk dillerini kapsayan büyük bir dil modeli geliştireceğiz.

Türkiye olarak savunma sanayisindeki birikim ve yeteneklerimizi yapay zeka başta olmak üzere diğer alanlara da yansıtmak için yoğun çaba harcıyoruz.

Sağlık, tarım, savunma, elektronik ticaret başta olmak üzere en az 2 bin kamu veri setini Ulusal Veri Kütüphanesi üzerinden milletimizin istifadesine sunacağız.