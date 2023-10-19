Dünya halkları ve Türkiye ayakta: İsrail'e büyük öfke

12 gündür Gazze Şeridi’ndeki sivillere bomba yağdıran Terörist İsrail Devleti, önceki gün eşi görülmemiş bir katliama imza attı. İçinde binlerce sivilin bulunduğu Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi İsrail tarafından bombalandı. Dünyayı ayağa kaldıran vahşi saldırıda en az 500 Gazzeli sivil hayatını kaybetti.





KISA SÜRELİ ARBEDE YAŞANDI

Saldırının ardından Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlar İsrail soykırımını protesto etmek için sokaklara döküldü. İstanbul’daki gösterilerin adresi Levent’teki İsrail Başkonsolosluğu oldu. Sivil toplum kuruluşlarının çağrılarıyla ellerinde Filistin bayraklarıyla konsolosluk önüne gelen vatandaşlar, saldırıyı protesto ederek İsrail’i lanetledi. Göstericilerden bazıları, polisin geniş güvenlik önlemi aldığı İsrail Başkonsolosluğu’nun bulunduğu binaya girmek istedi. Grup ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. İstanbul Valiliği protesto sırasında bir vatandaşın kalp krizinden hayatını kaybettiğini, arbede sırasında 43’ü polis 63 kişinin yaralandığını açıkladı. Kalp krizinden hayatını kaybeden 65 yaşındaki Eshabil Tüfekçi’nin cenazesi ikindi namazını müteakip toprağa verildi.

Ankara’daki gösteriler ise İsrail’in Ankara Büyükelçiliği konutunun önünde başladı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan, zaman zaman sloganlar atan ve büyükelçilik konutuna girmek isteyen gruba, polis ekiplerinin müdahalesi sonrası geniş güvenlik önlemleri alındı, yol trafiğe kapatıldı.





VALİ ŞAHİN GELDİ

Güvenlik bariyerlerini aşmak isteyen göstericilerle polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Konut önüne gelen Ankara Valisi Vasip Şahin, gruptakilere sağduyu çağrısı yaptı. İzmir, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kocaeli, Van, Çorum gibi onlarca ilde de hain saldırının ardından kent merkezlerine giden yüz binlerce vatandaş, İsrail terörünü lanetledi.





Dünya lanetledi

İsrail’in alçak saldırısı dünyayı da ayağa kaldırdı. Pek çok ülkede binlerce insan İsrail terörünü lanetlemek için gösteri yaptı. Özellikle Müslüman ülkelerde sokaklara dökülenler, hastane saldırısında öldürülen masum çocuklar için dualar etti. Arap ülkelerinden Cezayir, Tunus, Libya, Lübnan, Fas, Ürdün, Yemen ve Moritanya’da binlerce Müslüman “Neredesiniz Arap ülkelerinin liderleri”, “Filistin onurumuzdur” ve ”Filistin bir gün değil her gün kalbimizde” şeklinde sloganlar attı. Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yapılan gösterilere Başbakanı Necib Mikati de katıldı. Ürdün’deki gösterilerin haricinde Filistin için 3 günlük yas ilan edildi.





FİLİSTİN’İN YANINDAYIZ





İran ve Pakistan’da da İsrail katliamı protesto edildi. Başkent Tahran’da toplanan binlerce kişi İsrail’in hastane saldırısını kınayarak, Filistin’e desteklerini dile getirdi. Göstericiler “İsrail, Amerika bu size son mesajımız”, “Kahrolsun İsrail”, “Kahrolsun ABD” sloganları attı. Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da ise tarihi Başçarşı Meydanı’nda toplanan Saraybosna halkı, ellerinde Filistin, Bosna Hersek ve Türk bayrakları taşıdı. “Filistin özgür olacak” sloganları atan kalabalık, “Saraybosna, Filistin’in yanında” mesajı da gönderdi.





ALMANYA’DA POLİS İZİN VERMEDİ





Avrupa ülkelerinden Hollanda’da ise yaklaşık bin kişi, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail’in Hollanda’daki Büyükelçiliği önünde toplandı. Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren protestocular, İsrail aleyhine sloganlar attı. Gösteride saldırıda hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okundu, grup daha sonra dağıldı. Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılan gösteriye ise polis müdahale etti.





Selalar bu kez Filistin için

İsrail’in alçak hastane saldırısında kaybeden Filistinliler için Türkiye’deki 90 bin camide öğle ezanından önce sela verildi. Namazın ardından da gıyabi cenaze namazları kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sosyal medyadan yaptığı çağrıyla kılınan cenaze namazlarına binlerce vatandaş katıldı. İstanbul’da Ayasofya-i Kebir, Fatih ve Çamlıca camiilerinde kılınan gıyabi namazlarda binlerce vatandaş saf tuttu. Ardından Filistin’in zaferi için yapılan dualara amin dediler.





BİRLİK MESAJI VERİLDİ

Ankara’da da Kocatepe, Hacı Bayram başta olmak üzere camilerde gıyabi cenaze namazları kılındı. Başkentte Filistin Halkı İle Dayanışma Platformu çağrısı ile bir araya gelen STK’lar İsrail’in Filistin’de hastane saldırısının ardından Kocatepe Camii’nde bir araya gelerek gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazın ardından ise Abdi İpekçi Parkı’na kadar yürüyüş düzenlenerek İsrail’e karşı birlik olunması mesajı verildi. Protestolara Memur-Sen, Hak-İş, Yedi Hilal, İHH, AGD, MGV gibi sivil toplum ve meslek örgütleri katıldı.





Bu katliam bir an önce durmalı

İsrail’in, Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlediği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıya birçok ülke ve uluslararası kuruluştan kınama geldi. Ürdün, Katar, Fas, Lübnan, Pakistan, İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlıklarından yapılan açıklamalarda, saldırı sert bir şekilde kınandı, Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanması ve savaşın derhal sona ermesi talep edildi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Cezayir Cumhurbaşkanlığı da yaptıkları açıklamada İsrail’in açık bir şekilde uluslararası hukuku ve insani normları hiçe saydığına vurgu yapılarak, uluslararası topluma ve uluslararası kuruluşlara İsrail’in bu saldırılarını durdurmak için müdahale etme çağrısı yapıldı.





ARAP BİRLİĞİ YAS İLAN ETTİ





Arap Birliği, El-Ehli Baptist Hastanesi saldırı nedeniyle bayrağın yarıya indirilerek 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Hastane saldırısına ilişkin El-Ezher Kurumu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Arap ve İslam ümmetinin ABD-Avrupa’ya olan itimadını gözden geçirmesi gerekiyor” ifadesini kullandı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, tüm Iraklıları protesto gösterisi yapmaya çağırdı. Irak hükümeti Sözcüsü Basim el-Avvadi de Irak’ta 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.





ŞİDDETİN SORUMLUSU İSRAİL’DİR





Afrika Boynuzu ülkelerinden Cibuti’nin Dışişleri Bakanı Mahmoud Ali Youssouf, en sert tepkiyi gösteren bakanlardan biri oldu. “Bu şiddetin sorumlusu İsrail devletidir” diyen Youssouf, “Hastaneyi hedef alıp yüzlerce hastayı öldürmek, zulmün ve barbarlığın doruk noktası. Bu delilik durmak zorunda. Gazze halkı, İsrailli bir bakanının söylediği gibi hayvan değil. Yeter artık yeter” ifadelerini kullandı. Malezya ve Endonezya’dan da sert açıklamalar geldi.





BU BİR KATLİAM





Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İsrail’in saldırılarını “katliam” olarak niteledi. Uluslararası kamuoyunun Filistin’de yaşananlara sessiz kaldığının altını çizen Said, “Filistin halkına karşı her gün işlenen katliam ve savaş suçlarına bir yenisi daha eklendi” dedi. Filistin halkının haklı davasını desteklemenin tüm dünyanın ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Said, “İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları, tüm dünyayı öfkelendiriyor. Özgür dünya halkları, Filistin halkının yanında durmalı ve onların haklı davasını desteklemelidir. Tunus, Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını savunmaya devam edecek” diye konuştu. Türki ülkeler, Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan Dışişleri Bakanlıkları da İsrail’in el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı.





Daha sorumluyu bilmiyorlar!

Avrupa ülkeleri İsrail’in alçak saldırısına net bir şekilde tepki gösteremezken Avrupa Birliği’nden de beklenen ses çıkmadı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “El-Ehli Baptist Hastanesi’ndeki görüntüler dehşet verici ve üzücü. Sivillerle dolu bir hastaneyi vurmanın hiçbir mazereti olamaz. Tüm gerçeklerin ortaya konması ve sorumluların hesap vermesi gerekiyor” ifadesini kullandı.





KİME ATFEDİLMESİ GEREKTİĞİNİ BİLMİYORMUŞ





AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise skandal bir değerlendirmede bulundu: “Kime atfedilmesi gerektiğini henüz bilmediğimiz hastane saldırısı da olup bitenlerin bir başka korkunç tezahürü ama savaşın uluslararası kurallara uygun şekilde yürütülmesi gerekiyor. Başka bağlamlarda su kaynaklarının ve sivil halkın gıdasının kesilmesinin savaş kurallarına uygun olmadığını söylemiştik. Hamas’ın korkunç eylemlerinden Gazze halkını sorumlu tutamayız.”





HESAP SORULMALI AMA KİMDEN!





Almanya, Norveç, Fransa ve Slovenya Dışişleri Bakanlıklarından yapılan açıklamalarda ise İsrail’e tepki gösterilmeden üzeri örtülü şekilde sivillerin korunması gerektiği kaydedildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi de yaptığı açıklamada, sorumluların kim olduğuna işaret etmeden sadece “Hesap sorulmalı” dedi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ve İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin de, saldırıdan çok üzüldüklerini belirtip, bahsini etmedikleri sorumlulardan hesap sorulmasını istedi.



