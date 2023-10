Dünya halkları ve Türkiye ayakta: İsrail'e büyük öfke

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İsrail’in saldırılarını “katliam” olarak niteledi. Uluslararası kamuoyunun Filistin’de yaşananlara sessiz kaldığının altını çizen Said, “Filistin halkına karşı her gün işlenen katliam ve savaş suçlarına bir yenisi daha eklendi” dedi. Filistin halkının haklı davasını desteklemenin tüm dünyanın ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Said, “İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları, tüm dünyayı öfkelendiriyor. Özgür dünya halkları, Filistin halkının yanında durmalı ve onların haklı davasını desteklemelidir. Tunus, Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını savunmaya devam edecek” diye konuştu. Türki ülkeler, Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan Dışişleri Bakanlıkları da İsrail’in el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı.