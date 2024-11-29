Dünyanın 'kalbini' iyileştiriyoruz

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'ndeki eğitimlerde canlı operasyonlarla betonlaşmış damarlar yeniden hayata döndürüldü. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, “Kardiyoloji alanında çok donanımlı merkezlerimiz var. Birçok işlemi, yurt dışındaki benzerlerinden hiçbir fark olmaksızın gerçekleştiriyoruz. Bu, ülkemizin başarısıdır. Nitelikli hekimlerimizle birlikte Türkiye, sağlık turizminin yanı sıra sağlık eğitiminde de öncü bir konuma geldi. Deneyim ve tecrübelerimizi yurt dışındaki meslektaşlarımıza anlatmaya başladık. Hastanemizde de yurt dışından gelen meslektaşlarımıza geniş kapsamlı eğitimler veriyoruz. Bugün de kompleks koroner girişimler ve CTO kursumuzu yapıyoruz. Yurt dışından gelen çok değerli meslektaşlarımıza teorik ve pratik eğitimler veriyoruz” şeklinde konuştu.