Gündem Durdurulan iki kamyonette 31 düzensiz göçmen yakalandı
AFYONKARAHİSAR

Durdurulan iki kamyonette 31 düzensiz göçmen yakalandı

Afyonkarahisar'da durdurulan iki kamyonette 31 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin gözaltına alınan sürücüler "göçmen kaçakçılığına aracılık etmek" suçundan tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Durdurulan iki kamyonette 31 düzensiz göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda şüphe üzerine iki kamyoneti durdurdu.

Polis ekiplerinin araçlarda yaptığı aramada, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriye ve Irak uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı, 5 şişme deniz yeleği ele geçirildi.

Bunun üzerine kamyonet sürücüleri C.E. ile B.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sürücüler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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