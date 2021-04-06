Durdurulan iki kamyonette 31 düzensiz göçmen yakalandı

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Külliye’de AB Zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Michel, "AB, Türkiye ile ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır" açıklamasında bulundu. Leyen ise, "Gümrük Birliği'nin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız" dedi.