‘Dürtü kontrolsüzlüğü’ şiddetin erken uyarısı

Okullarda yaşanan şiddet olayları çoğu zaman güvenlik önlemleri ve disiplin cezaları üzerinden tartışılsa da komisyona sunulan değerlendirmeler, sorunun daha derin nedenlere dayandığını ortaya koydu. Akademisyenler, çocuk ve gençlerde artan ruhsal kırılganlıklar, aidiyet duygusundaki zayıflama, erken yaşta başlayan madde kullanımı ve dürtü kontrol sorunlarının okul şiddetinin temel belirleyicileri arasında yer aldığını ifade etti. Komisyonda paylaşılan bulgulara göre, okul şiddetinde sanıldığı gibi ani bir artıştan çok, çocukların ruh sağlığı ile sosyal ve duygusal dayanıklılığındaki zayıflama dikkat çekiyor. Uzmanlar, son 20 yılda okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklarda dürtü kontrol sorunlarının belirgin biçimde arttığını belirterek, bu durumun ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek şiddet davranışları açısından önemli bir risk göstergesi olduğuna işaret etti. Ayrıca uzmanlara göre saldırganlık ya da uyumsuzluk gibi davranışlar bir anda ortaya çıkmıyor, bir sinyal veriyor.