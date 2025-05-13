'DUY İhbar Platformu' ile 2 bin 550 içerik engellendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, internet ortamında çocukların gelişimini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen 2 bin 550 zararlı içeriğe müdahale edildiğini açıkladı.
Yeşilayın ev sahipliğinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının işbirliğinde Bakırköy'deki bir otelde gerçekleştirilen 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'nde konuşan Göktaş, internet, oyun, kumar gibi davranışsal bağımlılıkların konuşulduğu toplantıyı çok önemli bulduklarını kaydetti.
Davranışsal bağımlılığı fark etmenin, çoğu zaman sanılandan daha zor olduğunu dile getiren Göktaş, bu bağımlılığın hayatın olağan akışı içinde gizli, günlük alışkanlık gibi gözüktüğünü ve bireyin ruhunu, ilişkilerini, yaşam kalitesini sessizce ele geçirdiğini, özellikle teknolojiyle iç içe yaşayan çocuklar ve gençler için çok daha sinsi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.
Bakan Göktaş, amaçlarının insan sağlığına, toplum huzuruna zarar veren bağımlılığın her çeşidiyle mücadeleyi kararlı bir şekilde yürütmek olduğunun altını çizdi.
Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu ile ulusal ve uluslararası düzeyde politika süreçlerini yürüttüklerini, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı'yla bağımlılık tehdidine karşı bütüncül bir yol haritası izlediklerini aktaran Göktaş, bağımlılık riskine karşı erken müdahale programları, aile danışma merkezleri ve yerel işbirlikleri geliştirdiklerini ifade etti.
Yeniledikleri Sosyal Uyum Süreci Danışmanlığı modeliyle 18 yaş üstü bağımlı bireylerin, aileleriyle birlikte topluma güçlü bir şekilde katılmasını sağladıklarını anlatan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: