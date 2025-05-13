'DUY İhbar Platformu' ile 2 bin 550 içerik engellendi

"Diğer yandan, dijital bağımlılığı öncelikli bir sorun olarak ele alıyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 'Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayları' gerçekleştirdik. Bu çalıştayda alanında uzman isimlerin yanı sıra aileler ve çocuklarla bir araya geldik. Çalıştaydan elde ettiğimiz en önemli bulgu şuydu. Ebeveynler de çocuklar da dijital dünyanın beraberinde getirdiği risklerin farkında. Anneler ve babalar, bu riskleri tanımak ve çocuklarına nasıl destek olabileceklerini öğrenmek istiyor. Çocuklar ise keşif ve öğrenme fırsatlarının dengelendiği ortamlara ihtiyaç duyuyor. Bu durum da bizi, ailelere ve çocuklara yönelik eğitim ve farkındalık programlarını yaygınlaştırmaya yönlendiriyor"