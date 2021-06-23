Gündem Duygu Delen davasında yeni karar Tahliye edilen sanık cezaevine gönderilecek
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Duygu Delen davasında yeni karar: Tahliye edilen sanık cezaevine gönderilecek

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen’in balkondan düşüp öldüğü olaya ilişkin tutuklu yargılanırken geçen hafta 'ev hapsi' şartıyla tahliye edilen 21 yaşındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan, başsavcılığın itirazının ardından yeniden gözaltına alındı. Kaplan'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ve mahkeme kararının yüzüne okunmasının ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Duygu Delen davasında yeni karar: Tahliye edilen sanık cezaevine gönderilecek
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Batıkent Mahallesi'nde, geçen yıl 13 Ağustos'ta meydana gelen olayda Duygu Delen, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşüp yaşamını yitirdi. Mehmet Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürdü. Duygu Delen'in cinayete kurban gittiği iddiası üzerine gözaltına alınan Mehmet Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklandı ve hakkında, 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 10 aydır tutuklu bulunan Mehmet Kaplan, devam eden davanın 16 Haziran'da görülen 4'üncü duruşmasında, mahkeme heyeti tarafından 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi.

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BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI KABUL EDİLDİ


Kamuoyunda tepkiye yol açan tahliye kararına; aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen pazartesi günü ise Duygu Delen'in ailesi itirazda bulundu. İtirazları değerlendiren üst mahkeme olan 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi, dün akşam saatlerinde mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, Mehmet Kaplan'ın tekrar tutuklanmasına yönelik karar verdi.

Duygu Delen'in şüpheli ölümünde yeni gelişme: Olay yerinde yeniden keşif yapılacak
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Duygu Delen'in şüpheli ölümünde yeni gelişme: Olay yerinde yeniden keşif yapılacak

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Kararın tebliğ edilmesinin ardından harekete geçen İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Kaplan'ı 'ev hapsi' için bildirdiği adreste yeniden gözaltına aldı. Geceyi emniyette geçiren Kaplan'ın bugün adliyeye sevk edileceği ve mahkemenin verdiği 'yakalama, tutuklama' kararının yüzüne okunmasının ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.

Duygu'nun ailesinin avukatı: Yalnızca kadın cinayeti değil burada bir çocuk cinayeti var
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Gaziantep'te, erkek arkadaşının 4'üncü katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği öne sürülen Duygu Delen'in (17) ailesinin avukatı Göksel Öztürkmen, Burada bir kadın cinayetinin yanı sıra bir çocuk cinayeti de var. Burada çocuğa karşı şiddet var. Çocuğa karşı gerçekleştirilen eylem söz konusu. Bunun gözden kaçırılmaması gerektiğini, olayın çocuk boyutu olduğunu düşünüyoruz dedi.
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13 Ağustos günü yaşanan olayda, Duygu Delen erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (20) Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4'nci katındaki evinin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Delen, olay yerinde hayatını kaybederken, polis Mehmet Kaplan'ı gözaltına aldı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kaplan, 'cinsel istismar ve kasten öldürme' suçlarından tutuklandı. Duygu Delen ise ailesinin ve arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Savcılık tarafından dosyaya erişim kısıtlaması getirilen soruşturma sürerken Duygu Delen'in ailenin avukatı Göksel Öztürkmen, olayın kadın cinayetinin yanı sıra çocuk cinayeti olarak da ele alınması gerektiğini söyledi.
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Avukat Delen, Aile perişan durumda. Bakmaya kıyamadığınız evladınız, çocuğunuz menfur bir cinayete kurban gidiyor. Klasikleşen, 'öldür sonra belli imkanları da kullanarak işin kenarından sıyrıl, kaç.' İnşallah biz buna müsaade etmeyeceğiz. Gerek ben gerek diğer avukatların tek amacı bu. Duygu'nun ölümü, kamuoyunda kadın cinayeti olarak lanse edildi. Burada gözden kaçırılan bir nokta var. Burada kadın cinayeti var ancak öte taraftan 15-18 yaş arasında bir çocuk cinayeti de var. Burada çocuğa karşı bir şiddet var. Burada çocuğa karşı gerçekleştirilen bir eylem söz konusu. Bunun gözden kaçırılmamasını istiyoruz, olayın çocuk boyutu olduğunu düşünüyoruz. Çocuk demek nedir? Akli melekeleri yerine gelmemiş, kolay şekilde kandırılabilir, en ufak baskıda korkabilir, özellikle ebeveynleri konusunda tehdit edildiğinde, işte; 'Şu dediğimi yapmazsan babana bunu yaparım, şu dediğimi yapmazsan annene bunu yaparım' gibi korkutarak baskı altına almak, çocuklarda çok fazla gördüğümüz bir olay. Bir çocuğu en değer verdikleri anne- baba ile tehdit etme söz konusu dedi.
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Kısıtlılık kararı nedeniyle Adli Tıp Raporu'nu henüz alamadıklarını kaydeden Öztürkmen, Dosyada kısıtlılık var. İfadelerle ilgili olarak ulaşabildiğimiz, kısıtlılık kararı gelmeden önce, evraklar var. Kanuni hakkımız olmasına rağmen kısıtlama kararı olsa dahi, otopsi raporunun tarafımıza verilmesi lazımdı. Diğer meslektaşlarım otopsi raporunu almak için adliyede çalışmaya başladılar. Şu anda belge henüz elimize gelmedi. Ailenin bağımsız bir hekimi de bizim görevlendireceğimiz bir hekim arkadaşımız da otopsiye müdahil olsun istedik. Bunu kabul ettirdik. Hekim arkadaşımız otopsi sürecine müdahil oldu. Buna rağmen otopsi raporunun bir nüshası hekim arkadaşımıza verilmedi. Bu çocuğun daha önce karıştığı bir olayın karartıldığına dair vahim iddialar var. Ailenin bu yönde korkuları vardı. Bir nebze olsun bu korkuları giderdiğimizi düşünüyorum. Ama halen otopsi raporunu, kanuni hakkımız olmasına rağmen görmedik. Soruşturmanın selameti açısından dosyanın detayına girmek istemiyorum diye konuştu.
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Avukat Göksel Öztürkmen, Duygu Delen'in arkadaşlarının ifadelerine başvurulduğu yönünde duyumlar aldıklarını da kaydetti.
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Öte yandan Gaziantep Valisi Davut Gül, olayla ilgili bazı kişilerin aileyi, yardıma ihtiyacı varmış gibi göstererek dolandırıcılık yaptıklarını bildirdi. Bu kişilere inanılmaması gerektiğini belirten Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Duygu kardeşimizin ölümünden sonra bazı karakter yoksunlarının 'aileye yardımcı olmak' gibi gerekçelerle dolandırıcılık yaptıkları duyumu alınmıştır. Duygu'nun ailesinin hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Aile şehrimizin hayırsever ailelerindendir. Lütfen bu kişileri polise bildiriniz dedi.
Duygu'nun ailesinin avukatı: Yalnızca kadın cinayeti değil burada bir çocuk cinayeti var
Gaziantep'te, erkek arkadaşının 4'üncü katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği öne sürülen Duygu Delen'in ailesinin avukatı Göksel Öztürkmen, "Burada bir kadın cinayetinin yanı sıra bir çocuk cinayeti de var. Burada çocuğa karşı şiddet var. Çocuğa karşı gerçekleştirilen eylem söz konusu. Bunun gözden kaçırılmaması gerektiğini, olayın çocuk boyutu olduğunu düşünüyoruz" dedi.


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