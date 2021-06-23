Duygu Delen davasında yeni karar: Tahliye edilen sanık cezaevine gönderilecek

Batıkent Mahallesi'nde, geçen yıl 13 Ağustos'ta meydana gelen olayda Duygu Delen, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşüp yaşamını yitirdi. Mehmet Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürdü. Duygu Delen'in cinayete kurban gittiği iddiası üzerine gözaltına alınan Mehmet Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklandı ve hakkında, 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 10 aydır tutuklu bulunan Mehmet Kaplan, devam eden davanın 16 Haziran'da görülen 4'üncü duruşmasında, mahkeme heyeti tarafından 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi.

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BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI KABUL EDİLDİ



Kamuoyunda tepkiye yol açan tahliye kararına; aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen pazartesi günü ise Duygu Delen'in ailesi itirazda bulundu. İtirazları değerlendiren üst mahkeme olan 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi, dün akşam saatlerinde mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, Mehmet Kaplan'ın tekrar tutuklanmasına yönelik karar verdi.

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YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Kararın tebliğ edilmesinin ardından harekete geçen İnfaz Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Kaplan'ı 'ev hapsi' için bildirdiği adreste yeniden gözaltına aldı. Geceyi emniyette geçiren Kaplan'ın bugün adliyeye sevk edileceği ve mahkemenin verdiği 'yakalama, tutuklama' kararının yüzüne okunmasının ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.

