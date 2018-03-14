Düzce'de 43 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Düzce'de bir lisenin pansiyonunda kalan 43 kız öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şıralık Mahallesi'ndeki Ömer Seyfettin Akdoğan Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi Öğrenci Pansiyonu'nda kalan kız öğrenciler, sabah yedikleri yemekten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle müdüriyete başvurdu.
Haber verilmesi üzerine pansiyona, sağlık ekipleri sevk edildi.
Kontrollerin ardından öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk olarak 11 öğrencinin hastaneye kaldırıldığı olayda daha sonra bu rakam 43'e yükseldi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerinin yemeklerden numune aldığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.