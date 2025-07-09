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Düzce'de görme engelli karısı tarafından öldürülen adam defnedildi

Düzce'de görme engelli karısı tarafından öldürülen adam defnedildi

15:519/07/2025, Çarşamba
IHA
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Düzce'de görme engelli karısı tarafından öldürülen adam defnedildi
Düzce'de görme engelli karısı tarafından öldürülen adam defnedildi

Düzce'de yüzde 90 görme engelli eşi tarafından bıçaklanan adam, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, gece saatlerinde Karaca Mahallesi Fazlı Yalçın Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzde 90 görme engelli B.Y. (43) ile kocası Yusuf Y. arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda B.Y'nin, kocasına ekmek bıçağıyla saldırdığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bıçaklanan Yusuf Y'nin hayatını kaybettiği tespit edilirken B.Y. ise gözaltına alındı.


Yusuf Y'nin cenazesi, Boğaziçi'ndeki Kurbantepe Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.




#Düzce
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#Karaca Mahallesi
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