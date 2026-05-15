Düzce’de kaçak göç alarmı: 6 kişi yakalandı

Düzce’de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçle mücadele kapsamındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda son bir haftada yapılan denetim ve uygulamalarda, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 6 kişi tespit edildi.
Ekiplerce gözaltına alınan düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.