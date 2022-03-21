Düzce'de kar kalınlığı 3 metreyi geçti

Düzce, son yılların en sert ilkbaharını yaşıyor. Kar kalınlığının kent merkezinde 20 ila 50 santimetre arasında olduğu, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi geçtiği Düzce’de evlerin pencereleri ve kapılarının üstleri karla kaplandı. Vatandaşlar, evlerinden dışarı çıkmakta zorluk yaşadı.
Sinekli yaylasında yaşayan ve son yılların en çetin ilkbaharını yaşadığını dile getiren Mehmet Albayrak, şunları söyledi:
"Sinekli yaylasındayım. Daha önce 1,5 metre kar zaten vardı. Üzerine dün ve bugün 1,5 metre daha kar yağdı. Artık kapı ve cam üstlerinde olmaya başladı kar. Şu anda gördüğünüz yer, net 3 metre. Benim bulunduğum yer bir de kar tutmayan bir yer. Rüzgâr doğudan geldiği için burası batıda kalıyor. Batı cephesinde 3 metre kar var. Fırtınanın tuttuğu yerleri siz düşünün. Kar yağışı hala devam ediyor. Kapının önünü açmaya çalışıyorum. Diğer camdan dışarı çıktım. Geldim kapının önünü açmaya çalışıyorum."
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Yurdu etkisi altına alan kar yağışı beş bölgede devam edecek.
Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre; İstanbul da dahil olmak üzere 10 şehir için turuncu, 12 il için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.
10 İLE TURUNCU KAR YAĞIŞI UYARISI<br><br>Kar yağışından dolayı turuncu uyarı geçilen 10 il arasında Artvin, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak ve Bartın bulunuyor.
Öte yandan Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde kar yağışından doğacak çığ tehlikesi uyarısı verildi.
12 İL İÇİN SARI UYARI<br><br>Kar yağışından dolayı sarı uyarı verilen iller ise Ağrı, Amasya, Bitlis, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Muş, Siirt, Tokat, Ardahan, Düzce olarak sıralandı.
5 BÖLGEDE KAR YAĞIŞI VAR<br><br>Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kırklareli, Tekirdağ, Kayseri ve Siirt çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, bu hafta da vatandaşları zorlamaya devam edecek.
Anadolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı şehirlerde okullar tatil edildi.
İŞTE YARIN (21 MART PAZARTESİ) EĞİTİME ARA VERİLEN İLLER;
DÜZCE<br><br>Düzce'de kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.<br><br>Vali Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre bölgede beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle kent genelinde eğitim ve öğretime yarın bir gün ara verildiğini duyurdu.<br><br>Atay ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini kaydetti.
KARS<br><br>Kars’ta iki gündür devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle 240 köy yolu ulaşıma kapanırken, olumsuz hava koşullarından dolayı okullar 1 gün tatil edildi. Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, \"Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 21.03.2022 Pazartesi günü 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaktır\" denildi.
AMASYA<br><br>Amasya’da kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.<br><br>Amasya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada 21 Mart 2022 Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 ( bir) gün ara verildiği duyuruldu.
ERZURUM<br><br>Erzurum'un Tortum, Pazaryolu ile İspir ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.<br><br>Kent genelinde etkili olan yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.<br><br>Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tortum, Pazaryolu ve İspir ilçelerinde okullar yarın tatil edildi.<br><br>Ayrıca bu üç ilçedeki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.
GİRESUN<br><br>Giresun'da 2 ilçede tüm, 9 ilçede de köy okullarında eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.<br><br>Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dereli ve Güce ilçelerinde tüm okullarda 21 Mart Pazartesi yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.<br><br>Açıklamada, merkez, Bulancak, Çanakçı, Doğankent, Espiye, Keşap, Piraziz, Tirebolu ev Yağlıdere ilçesinde köy okullarının yarın tatil edildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise idari izinli sayılacağı ifade edildi.
BOLU<br><br>Bolu’da, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.<br><br>Edinilen bilgiye göre, Bolu’da etkili olan kar yağışıyla birlikte resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Bolu Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Mart 2022 tarihinde il genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.
ARDAHAN<br><br>Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.<br><br>İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, kent genelinde devam eden yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.<br><br>Karın kent genelinde şiddetini arttırdığını belirten Bulut, \"Bu yüzden il ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime yarın ara verdik.\" dedi.
ORDU<br><br>Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.<br><br>Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gürgentepe, Gölköy, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.<br><br>Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
RİZE <br><br> Rize'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.<br><br>Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçe, Hemşin, Çamlıhemşin, İyidere, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.
KÜTAHYA<br><br>Kütahya’nın Domaniç ilçesinde olumsuz hava şartları ve yollarda buzlanma riski nedeniyle 21 Mart Pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.<br>Domaniç Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ” Hava şartlarının olumsuz seyretmesi ve yollarda oluşan buzlanmanın risk doğuracağı öngörüsü üzerine, ilçemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 21 Mart Pazartesi günü, 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.
SİNOP<br><br>Sinop’ta yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.<br>Sinop’un Türkeli ve Dikmen İlçe Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam etmesi ve buzlanma nedeniyle 21 Mart Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
SAMSUN<br><br>Samsun'un 15 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.<br><br>İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde 21 Mart Pazartesi günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi.<br><br>Eğitime ara verilen okulların detaylı listesine samsun.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.
IĞDIR<br><br>Iğdır'da etkili olan kar nedeniyle Tuzluca ilçesinde yarın eğitime ara verildi.<br><br>İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun karın etkili olduğu Tuzluca ilçesindeki tüm resmi ve özel okullarda yarın eğitim yapılmayacağı belirtildi.
GÜMÜŞHANE<br><br>Gümüşhane’nin Torul ve Kürtün ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi, engelli ve hamile kamu personeline idari izin verildi.<br><br>Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Torul ve Kürtün ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitimine 21 Mart Pazartesi tarihinde bir gün süre ile ara verildiği kaydedildi.<br>Açıklamada ayrıca her iki ilçede de engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Meteoroloji'nin haftalık hava tahminleri ise şöyle:
Meteoroloji onlarca ili uyarmıştı: Birçok şehirde okullar tatil edildi
Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, bu hafta da vatandaşları zorlamaya devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava tahminlerine göre, İstanbul da dahil olmak üzere 10 şehir için turuncu, 12 il için ise sarı kodlu uyarı yapmıştı. Anadolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı şehirlerde okullar tatil edildi. Peki 21 Mart'ta okullar tatil mi? Amasya, Kars ve Düzce'de okullar tatil mi edildi? İşte detaylar...