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DÜZCE

Düzce'den acı haber: Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu. Arama kurtarma ekipleri, Esmahanım köyüne yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta Uğurlu köyü Kıran Deresi ve Melen Çayı'nın birleştiği noktada balçık içinde ceset buldu. Cesedi bulunan kişinin kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasında arama çalışmaları devam ediyor.
Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasında arama çalışmaları devam ediyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolan 6 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Düzce’de 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahım Köyü’nde yaşayan 4’ü çocuk 7 kişi kaybolmuştu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz gün Esmahanım Köyü ile Uğurlu Köyü arasındaki dere yatağında Fatma Töngel’in cansız bedeni bulundu.

EKİPLER SABAH SAATLERİNDE BİR CANSIZ BEDENE ULAŞTI

Selde kaybolan 4’ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları 4’üncü gününde sabah saatlerinde başladı. Arama çalışmaları kapsamında Uğurlu köyü mevkiinde Kıran deresi ile Melen çayının birleştiği yerde bir erkek cesedi bulundu.

Ekiplerin kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.

Kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
FOTOĞRAF 21
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Düzce’de 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahım Köyü’nde yaşayan 4’ü çocuk 7 kişi kayboldu.
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Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz gün Esmahanım Köyü ile Uğurlu Köyü arasındaki dere yatağında Fatma Töngel’in cansız bedeni bulundu.
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Selde kaybolan 4’ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları 3’üncü gününde sabah saatlerinde başladı.
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Çevre illerden gelen AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında, Esmahanım ve Uğurlu köylerinde ekipler bölgelere ayrılarak geniş tarama yapıyor.
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Melen Çayı’nın denize dökülen bölümünde ise, ekipler botlarla arama çalışmalarını sürdürüyor.
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Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 4’ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Title
Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 4’ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Title
Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 4’ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Title
Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 4’ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Title
Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 4’ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Title
Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 4’ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Title
Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 4’ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Title
Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 4’ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Title
Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 4’ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Title
Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 4’ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Title
Düzce'de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 4'ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Title
Düzce'de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 4'ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Title
Düzce'de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 4'ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Title
Düzce'de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 4'ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Title
Düzce'de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 4'ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Title
Düzce'de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 4'ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Düzce'de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 4'ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Düzceden acı haber

Düzce'den acı haber

​Arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
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