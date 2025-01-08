E-imza şebekesi çökertildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşmada, Gazi Üniversitesi'nde 6 kişi adına hukuk fakültesi ve mühendislik fakültesi mezuniyetleri oluşturularak, YÖKSİS sistemlerine eklendiği, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ise 90 kişinin sürücü belgesi elektronik sınav sonuçlarının başarısız iken değiştirilerek başarılı duruma getirildiği, 21 kişinin ise sürücü belgesi direksiyon sınav sonuçlarının başarısız iken başarılı duruma getirildiği tespit edildi. Bunun üzerine başsavcılık, 161 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 23 ilde eş zamanlı operasyonla 73 şüpheli gözaltına alındı.