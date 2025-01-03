Eski polis şefine gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 3 dönem İstihbarat Daire Başkanlığı yapan Sabri Uzun, cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun hakkında, “sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı” gerekçesiyle re'sen soruşturma başlattı. Gözaltı kararı verilen Uzun Ankara’da yakalandı. Uzun, dün İstanbul’a getirildi.
1 Ocak'ta Galata Köprüsü’nde yüzbinlerce vatandaşın katıldığı “Filistin’e Destek” mitinginden sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uzun, "Baba, İsrail’e akaryakıt ve çelik gönderdi, alkışlandı. Oğlan, İsrail’i protesto etti; alkışlandı. Böyle bir millet, değil demokrasi, Padişah yönetimine layıktır. Eğitimsiz toplum böyle olur” ifadelerini kullanmıştı.
BAŞ'A YURT DIŞI YASAĞI
Öte yandan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün savcılığa gelerek ifade verdi. Baş ifade sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol hükümleri uygulanıp, serbest bırakıldı.