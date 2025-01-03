Eski polis şefine gözaltı

1 Ocak'ta Galata Köprüsü’nde yüzbinlerce vatandaşın katıldığı “Filistin’e Destek” mitinginden sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uzun, "Baba, İsrail’e akaryakıt ve çelik gönderdi, alkışlandı. Oğlan, İsrail’i protesto etti; alkışlandı. Böyle bir millet, değil demokrasi, Padişah yönetimine layıktır. Eğitimsiz toplum böyle olur” ifadelerini kullanmıştı.