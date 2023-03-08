E-Seferberlik kapsamında depremzedeler için 370 milyon liralık ürün satıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketine yönelik olarak Bakanlık koordinasyonunda e-Seferberlik başlatıldığı anımsatılırken, gönüllülük esasına göre yürütülen e-Seferberlik'e ülkede faaliyet gösteren e-ticaret pazar yerleri ve e-ticaret satıcıları ile kargo ve lojistik işletmelerinin katılım sağladığı bildirildi.

e-Seferberlik'te, depremzede vatandaşların öncelikli temel ihtiyaç ürünlerinin satışının yapıldığı aktarılarak, "Bu satışlar için elektronik ticaret pazar yerlerince satıcılardan herhangi bir komisyon ve taşıma bedeli alınmamış, ayrıca ürünler gerek platformlarımızca gerekse de satıcılarımızca indirimli fiyattan satışa sunulmuştur. Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen e-Seferberlik'e vatandaşlarımız ve işletmelerimiz yoğun ilgi göstermiş, bugüne kadar satılan ürün sayısı 4 milyon 365 bin 201 adede, satılan ürünlerin toplam bedeli ise 369 milyon 859 bin 736 liraya ulaşmıştır." ifadesine yer verildi.