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ANKARA

e-tebligatla 1,5 milyar tasarruf

Adalet Bakanlığı 2019’dan bu yana 103 milyona yakın e-tebligat gönderdi. 1 milyar 400 milyon 998 bin lira tasarruf sağlandı. E-tebligat sayesinde 3 bin 601 ton kağıt tasarrufu yapıldı, 61 bin 212 ağaç korundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
e-tebligatla 1,5 milyar tasarruf
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2015’ten 2018 sonuna kadar isteğe bağlı, 1 Ocak 2019’dan itibaren ise zorunlu hale getirilen elektronik tebligatın sağladığı tasarruf 1,5 milyar liraya yaklaştı. Adalet Bakanlığı verilerine göre, uygulama kapsamında bugüne kadar 102 milyon 877 bin 373 tebligat elektronik ortamdan iletildi. Fiziki tebligat yerine maliyeti daha az olan elektronik tebligatla tasarrufa da geçildi. Bugüne kadar 1 milyar 400 milyon 998 bin 495 lira tasarruf sağlandı. E-tebligat sayesinde 3 bin 601 ton kağıt tasarrufu elde edildi, 61 bin 212 ağaç korundu.

YARGI SÜRECİNİ HIZLANDIRDI

  • Fiziki tebligat gönderimleri, postadan kaynaklı sıkıntılar yüzünden gecikmeler yaşanıp yargısal sürecin uzamasına neden oluyordu. Saniyeler içinde alıcısına ulaşan e-tebligat sayesinde zaman kaybı da ortadan kalkıyor. Tebligata elektronik cihazlarla anında ulaşılabilmesi, ilgili kişinin olası cezai işlemlere maruz kalmasının da önüne geçiyor. Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT’ye yapılıyor. Oluşturulan elektronik tebligat adresleri, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine kaydediliyor.

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