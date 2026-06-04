e-YÖKDİL 2026/3 sınava giriş belgeleri erişime açıldı

e-YÖKDİL 2026
Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (e-YÖKDİL 2026/3 İngilizce-Fen Bilimleri) sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na
(e-YÖKDİL 2026/3 İngilizce-Fen Bilimleri)
başvuran adayların, 6 Haziran tarihinde uygulanacak sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni; 4 Haziran tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin
‘https://ais.osym.gov.tr’
adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
6 Haziran tarihinde uygulanacak
e-YÖKDİL 2026/3 (İngilizce-Fen Bilimleri)
sınavı için adayların, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağına dikkat çekildi.
#e-YÖKDİL
#giriş belgesi
#dil sınavı