Edepsiz sözlere soruşturma

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın katıldığı bir radyo programında darbecilere direnen sivillerle ilgili çıkan Kanun Hükmünde Kararnameyi (KHK) eleştirirken terbiye sınırlarını aşması Ankara Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirdi. Yeni çıkarılan düzenlemeyi değerlendirirken, "Benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığıdır" diyerek büyük bir terbiyesizliğe imza atan Aldan hakkında soruşturma başlatıldı.

Bekir Bozdağ

MİLLETTEN ÖZÜR DİLEMELİ

Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da, Aldan’ın açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Bozdağ, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Aldan’ın açıklamalarıyla 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde şehit olanlara, gazilere, şehit yakınlarına ve darbe teşebbüsüne canı pahasına karşı koyan Türk milletine hakaret ettiğini belirtti. “Edep, ahlak, izan dışı ve seviyesiz açıklamaları nedeniyle Aldan’ı şiddetle kınadığını” aktaran Bozdağ, Aldan’ı, 15 Temmuz şehitlerinin maneviyatından, şehit yakınlarından, gazilerden ve 15 Temmuz’da destansı bir mücadeleye, zafere imza atan Türk milletinden özür dilemeye davet etti.

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CHP DİSİPLİN SORUŞTURMASI YAPSIN

Bozdağ, şunları kaydetti: "Ayrıca CHP’yi ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu, bu edep, ahlak ve izan dışı, seviyesiz açıklamasıyla şehitlerimiz, gazilerimiz, şehit yakınları ve aziz milletimize açıkça hakaret eden milletvekili Aldan hakkında disiplin hukukunu işletmeye çağırıyoruz. Milletvekili Aldan hakkında disiplin süreci işletilmediği takdirde CHP ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da seviyesiz, edep,ahlak ve izan dışı üslup ve siyaset ile millete yönelik bu hakarete destek vermiş demektir. Bu asil milletin evlatları, tarihin her döneminde varlığına, birliğine, dirliğine, egemenliğine, bağımsızlığına ve geleceğine yapılan her saldırıyı, en son 15 Temmuz’da olduğu gibi kahramanca püskürtmüştür. Ne mutlu o kahramanlara, ne mutlu o kahramanları sevenlere ve sayanlara."

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Mahir Ünal

Bu millet sizi affetmeyecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal da CHP'li vekil Ömer Süha Aldan’ın sözlerine Twitter üzerinden tepki gösterdi. Ünal, paylaşımında CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın 696 sayılı KHK’nin 121. maddesi ile ilgili açıklamasına yer vererek, şunları kaydetti: “15 Temmuz’un ruhuna ve kutsiyetine yaptıkları saldırılar yetmedi, şimdi de o gecenin kahramanlarına en ağır şekilde hakaret ediyorlar. Bu üslup, bu söylem alçakça. Bu millet sizi affetmeyecek. Kininizde, nefretinizde boğulun.”