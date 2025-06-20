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Edirne Vali Yardımcısı hayatını kaybetti

Edirne Vali Yardımcısı hayatını kaybetti

10:4320/06/2025, Cuma
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Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar.
Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar.

Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Valilik, Beypınar için taziye mesajı yayımlayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Edirne'de Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.


Beypınar, akşam saatlerinde fenalaşmasının ardından Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kurtarılamadı


Kalp krizi geçirdiği belirlenen Beypınar, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.


Edirne Valiliği, Beypınar’ın vefatının ardından bir taziye mesajı yayınladı.


"Mekanı cennet olsun"


Mesajda,
"Kıymetli meslek büyüğümüz, ağabeyimiz, Vali Yardımcımız Erdoğan Beypınar’ı ani bir kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun."
ifadelerine yer verildi.

Erdoğan Beypınar’ın vefatı, görev yaptığı kamu camiasında ve Edirne'de büyük üzüntüyle karşılandı.




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