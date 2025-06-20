Edirne Vali Yardımcısı hayatını kaybetti

"Kıymetli meslek büyüğümüz, ağabeyimiz, Vali Yardımcımız Erdoğan Beypınar’ı ani bir kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun."