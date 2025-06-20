Edirne Vali Yardımcısı hayatını kaybetti

Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Valilik, Beypınar için taziye mesajı yayımlayarak başsağlığı dileklerini iletti.
Edirne'de Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Beypınar, akşam saatlerinde fenalaşmasının ardından Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kurtarılamadı
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Beypınar, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Edirne Valiliği, Beypınar’ın vefatının ardından bir taziye mesajı yayınladı.
"Mekanı cennet olsun"
Erdoğan Beypınar’ın vefatı, görev yaptığı kamu camiasında ve Edirne'de büyük üzüntüyle karşılandı.