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Edirne'de göçmenlere yönelik denetim: 41 kişi yakalandı

Edirne'de düzensiz göçün engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetim ve kontroller neticesinde yasa dışı yollarla ülkemize girdiği tespit edilen 41 kişinin yakalandığı belirtildi.

Muhammed Emre Kömürcü
00:10 . 21/09/2023 Perşembe
AA
Edirne genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.

Edirne genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler, il merkezinin farklı noktalarında sürüyor.

Kaleiçi semtinde düzensiz göçmenlerin kimlik ve parmak izleri kontrol edildi. Ayrıca umuma açık yerlerde Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Denetime İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da katıldı.

Jandarma ve sınır devriyelerince Edirne ve ilçelerindeki denetimlerde ise Pakistan, Irak, Suriye, Afganistan ve İran uyruklu 41 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


#Göçmen Kaçakçılığı
#Edirne
#denetim
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