Edirne'de göçmenlere yönelik denetim: 41 kişi yakalandı

Kaleiçi semtinde düzensiz göçmenlerin kimlik ve parmak izleri kontrol edildi. Ayrıca umuma açık yerlerde Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Denetime İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da katıldı.

Jandarma ve sınır devriyelerince Edirne ve ilçelerindeki denetimlerde ise Pakistan, Irak, Suriye, Afganistan ve İran uyruklu 41 düzensiz göçmen tespit edildi.