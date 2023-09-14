Çanakkale'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan görüntüler ile ilgili inceleme başlattı. İstanbul’da polis ekipleri tarafından 18 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu şahıslar para karşılığında anlaşan iki kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.