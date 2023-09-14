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Çanakkale'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonlarda Afganistan uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı, 4 insan kaçakçısı gözaltına alındı.

16:49 . 14/09/2023 Perşembe
AA
Foto: AA.

Foto: AA.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naldöken köyünde, D.Y.A'nın kullandığı 16 K 8501 plakalı otomobilde Afganistan uyruklu 2'si kadın, 1'i erkek, 5'i çocuk toplam 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Operasyonda, sürücü D.Y.A'nın yanı sıra göçmenleri taşıyan otomobile öncülük yapan 34 HGM 234 plakalı araçtaki O.G. ve Y.D. insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Olayda kullanılan araçlar yediemin otoparkına, düzensiz göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Jandarma ekipleri, Kösedere köyündeki operasyonda da Afganistan uyruklu 3'ü kadın, 5'i erkek, 6'sı çocuk toplam 14 düzensiz göçmeni yakaladı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla S.K'yi gözaltına aldı.


Olayda kullanılan araçlar yediemin otoparkına, düzensiz göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


#Ayvacık
#Çanakkale
#Düzensiz Göçmen
2 saat önce
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