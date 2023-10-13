Edirne'de insan kaçakçılığı operasyonu: 22 zanlı tutuklandı

Ekipler il merkezi ve ilçelerde birçok noktada denetim yaptı.

Şüphelilerden 22’si savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 984 düzensiz göçmen yakalandı. Öte yandan, 20 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Edirne'de son bir haftada güvenlik güçleri il merkezi ve ilçelerde birçok noktada denetim yaptı.