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Edirne'de insan kaçakçılığı operasyonu: 22 zanlı tutuklandı

Edirne'de, düzensiz göçle mücadele kapsamında son bir haftada "insan kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 39 şüpheliden 22’si tutuklandı.

17:44 . 13/10/2023 Cuma
AA
Düzensiz göçle mücadele kararlılıkla sürüyor.

Düzensiz göçle mücadele kararlılıkla sürüyor.

Kolluk kuvvetleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.


Ekipler il merkezi ve ilçelerde birçok noktada denetim yaptı.


Denetimlerde insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 39 şüpheli gözaltına alındı.


"İnsan kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirildi.


Şüphelilerden 22’si savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



852 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de son bir haftada güvenlik güçleri il merkezi ve ilçelerde birçok noktada denetim yaptı.


Denetimlerde Bangladeş, Suriye, Pakistan, Afganistan, Irak uyruklu 852 düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



#düzensiz göçmen
#Edirne Emniyet Müdürlüğü
#göçmen
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