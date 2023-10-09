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Düzensiz göçle mücadele: Kırklareli'nde bir haftada 984 düzensiz kişi yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 984 düzensiz göçmen yakalandı. Öte yandan, 20 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

16:30 . 9/10/2023 Monday
AA
Arşiv

Arşiv

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 29 Eylül-5 Ekim tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yaptı.


Ekipler çalışmalar kapsamında 984 düzensiz göçmeni yakaladı.


Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


20 göçmen kaçakçısı yakalandı

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Öte yandan olaylarda kullanılan 20 araca el konuldu.



#düzensiz göçmen
#Kırklareli
#göç
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