Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze alındı

Balıkesir’in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu kapsamında CHP'li Edremit Belediyesi ve ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) tarafından düzenlenen törende, çarşaf içindeki kadının zincire vurulduğu görüntüler tepkilere neden olmuştu.
Gösteriyle ilgili soruşturma başlatan Balıkesir Valiliği, aynı zamanda Kutlama Komitesi Başkanı olan Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal’ı da merkeze çekti.
Soruşturmanın selameti açısından böyle bir karar alındığının belirtildiği valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: Milli kurtuluş günümüzü tartışmaya açan bu gösteriye sebep olan kutlama komitesi başkan ve üyeleri ile sorumlu belediye görevlileri hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığından mülkiye müfettişi talep edilmiştir. Ayrıca soruşturmanın selameti açısından Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı İçişleri Bakanlığımızca merkeze çekilmiştir. Söz konusu gösteriyi gerçekleştiren dernek hakkında da İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve dernek denetçilerince gerekli soruşturma yapılacaktır.