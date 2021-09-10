Gündem Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze alındı
BALİKESİR

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze alındı

Balıkesir'de, CHP’li Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen bir programda, çarşaf içindeki bir kadının zincire vurulmasıyla ilgili Balıkesir Valiliği tarafından başlatılan inceleme kapsamında, Kutlama Komitesi Başkanı, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi.

Haber Merkezi İHA
Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze alındı
Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal

Balıkesir’in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu kapsamında CHP'li Edremit Belediyesi ve ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) tarafından düzenlenen törende, çarşaf içindeki kadının zincire vurulduğu görüntüler tepkilere neden olmuştu.

Gösteriyle ilgili soruşturma başlatan Balıkesir Valiliği, aynı zamanda Kutlama Komitesi Başkanı olan Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal’ı da merkeze çekti.

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Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçenin kurtuluşunun temsili olarak canlandırılmasının ardından tören resmigeçitle sona erdi. AK Parti'li Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna, törende kurtuluşun canlandırıldığı bölümde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesince sunulan temsile tepki gösterdi. Tuna, üzeri siyah örtüyle kapatılan bir genç kızın zincirle bağlanması ve ardından efelerin zinciri çözüp örtüyü açmasıyla tamamlanan temsile ilişkin, 'Türk kadınını zincire vuracak daha anasından doğmadı. Türk kadınını kim zincire vurdu? Neyin hesabını yapıyorsunuz? Onu düzenleyenler kimse, hesabını verecek.' diyerek tören alanından ayrıldı.

Öte yandan yapılan gösteriyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturmanın selameti açısından böyle bir karar alındığının belirtildiği valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: Milli kurtuluş günümüzü tartışmaya açan bu gösteriye sebep olan kutlama komitesi başkan ve üyeleri ile sorumlu belediye görevlileri hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığından mülkiye müfettişi talep edilmiştir. Ayrıca soruşturmanın selameti açısından Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı İçişleri Bakanlığımızca merkeze çekilmiştir. Söz konusu gösteriyi gerçekleştiren dernek hakkında da İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve dernek denetçilerince gerekli soruşturma yapılacaktır.

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