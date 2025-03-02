Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu. Rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan
na göre, Kuzey Ege ve Güney Ege'de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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