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Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi için fırtına uyarısı

12:152/03/2025, Pazar
AA
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Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu. Rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan
na göre, Kuzey Ege ve Güney Ege'de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

#Ege Denizi
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Fırtına

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