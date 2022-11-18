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KAHRAMANMARAŞ

Eğitim KAMEK’te pratik doğada yapılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen KAMEK Fotoğraf Çekimi Kursu’nda kursiyerler hem teorik bilgiler öğreniyor hem de şehrin tarihi ve doğa harikası mekânlarında gerçekleştirdiği uygulamalı fotoğraf çekimleriyle bilgilerini pratiğe döküyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eğitim KAMEK’te pratik doğada yapılıyor
​Eğitim KAMEK’te pratik doğada yapılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları, 36 farklı branşta bin 59 kursiyeriyle eğitimlerini sürdürüyor. KAMEK’te en çok talep gören kurslardan bir tanesi de Fotoğraf Çekimi Kursu oldu. KAMEK Kurs Merkezi’nde eğitmen Melih Gemci tarafından kursiyerlere; temel fotoğraf çekim teknikleri, fotoğraf makineleri ve ayarları, fotoğrafta ışık ve kompozisyon ile arşivleme teknikleri başta olmak üzere fotoğrafçılığa dair pek çok eğitim veriliyor. Fotoğraf çekimine dair teknik bilgiler öğrenen kursiyerler, uygulamalı eğitimlerde ise şehrin tarihi mekânlarını ve doğal güzellikleri ziyaret ederek çektikleri fotoğraflarla bilgilerini pratiğe döküyorlar. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikte KAMEK Fotoğraf Çekimi Kursu öğrencileri, şehrin doğal güzelliklerinden Döngel Şelalesi’ni ziyaret ederek uygulamalı fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Kursun çok faydalı olduğunu ve yeni şeyler öğrendiklerini belirten kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

EĞİTİMLE GELİŞİYORUZ

Fotoğraf Çekimi Kursu öğrencilerinden Mustafa Torun, “Bu kursta fotoğraf çekimine dair yeni bilgiler öğrendim. Kursu başarıyla tamamlamamızın ardından bizlere verilecek olan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın da çok işimize yarayacağını düşünüyorum” dedi. Diğer bir kursiyer Tuğba Kuş ise, “Seramik işiyle ilgileniyorum. Ürünlerimin fotoğrafını daha profesyonel bir şekilde çekebilmek için bu kursa katılmıştım. Fotoğraf konusunda çok yetkin olmadığımı fark ettim ve burada aldığım eğitimlerle kendimi geliştirebiliyorum. Kendi ürünlerimin fotoğrafını nasıl çekeceğimi öğrenmenin yanı sıra sanatsal olarak da kompozisyon, ışık ve makine kullanımıyla ilgili detaylı bilgiler öğreniyoruz. Bizlere bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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