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EĞİTİM

TEOG'un yerine gelen sistem ve YKS en çok konuşulanlar arasına girdi

Eğitimde 2017 böyle geçti

Eğitim alanında bu yıl, üniversiteye ve liseye girişte uygulanacak yeni sistemler, kamuoyu gündemini en çok meşgul eden konular arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığınca, TEOG sistemi kaldırılarak liselere yerleştirmelerde mahalli yerleştirmeye dayalı sistemin uygulanması kararlaştırıldı Yükseköğretim Kurulunca, üniversiteye girişte YGS ve LYS sınavlarının yerine yeni sistem YKS getirildi.

Haber MerkeziAA
TEOG'un yerine gelen sistem bu yıl uygulanmayacak.
TEOG'un yerine gelen sistem bu yıl uygulanmayacak.

Eğitim alanında 2017'de, üniversiteye ve liseye girişte uygulanacak yeni sistemler, kamuoyu tarafından en çok konuşulan konular oldu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi'nin (TEOG) kaldırıldığını açıkladı. Yılmaz, TEOG yerine getirilen ve mahalli yerleştirmeye dayalı yeni liselere giriş sistemini açıkladı.

Yeni sisteme göre, mahalli kayıt alan okullarda öğrenim görecek öğrenciler, ikamet ettiği eğitim bölgesinde bulunan liselere devam edecek. Sınavla öğrenci alan liseler fen, sosyal bilimler ve proje okullarından oluşacak. Bu okullara, haziran ayı başında yapılan ve isteğe bağlı girilen bir sınav ile yerleştirme yapılacak. Sınav, sadece 8'inci sınıf müfredatını kapsayacak.

  • Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı dersin müfredatı yenilendi. Yenilenen müfredat, 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflarda 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak okutulmaya başlandı.

Öğretmen yetiştirme ve geliştirme sürecinde bir yol haritası niteliğinde olan, 2017-2023 yıllarındaki eylemleri kapsayan "Öğretmen Strateji Belgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye genelinde 12 ilde pilot öğretmen performans değerlendirme sistemi başlatıldı.

Ücretsiz ders kitaplarının yanında ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilere, seviyelerine uygun şekilde hazırlanan 15 Temmuz Milli İrade Destanı kitapçıkları dağıtıldı.

İlkokul birinci sınıflarda "bitişik eğik el yazısı" öğretmenlerin tercihine bırakıldı. İlkokul üçüncü sınıftan itibaren de öğrencilere haftalık 8 saatlik Türkçe derslerinde 2 saat güzel yazı dersi verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. Sözleşmeli öğretmenlere eşlerinin yanına tayin hakkı verildi. Ortaokul 5'inci sınıflar yabancı di̇l ağırlıklı eği̇ti̇mi pilot uygulaması, 81 ilde 620 okulda başlatıldı. Bakanlık, tam gün eğitime geçmek için yol haritasını belirledi.

TEOG yerine gelen sistemin tüm detayları
GÜNDEM
TEOG yerine gelen sistemin tüm detayları

Öğrenci yurtlarının ruhsatlarını MEB verecek

Öğrencilere barınma hizmeti veren ticari işletmeler için kurum açma ve ruhsat düzenlenme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığına devredildi. Bakanlıkça, konuya ilişkin alt mevzuatlar yayınlandı. Özel öğrenci yurdu, pansiyonu, apartı ve stüdyo dairesine ruhsat alınabilmesi için binaların tavan yüksekliğinden kapı, merdiven ve koridor genişliklerine kadar bir dizi standart getirildi.

Ortaokullarda Arnavutça ve Boşnakça dilleri seçmeli ders olarak müfredata alındı. Programları Talim ve Terbiye Kurulunun onayından geçen her iki dil, Yaşayan Diller ve Lehçeler dersi kapsamında ortaokullarda seçmeli okutulmaya başlandı.

Özel okulların talepleri doğrultusunda okul öncesi ile ilkokullara yönelik "Özel Öğretim Kurumları Kur'an-ı Kerim Öğretim Programı" hazırlandı.

Öğrenci yurtlarının ruhsat yetkisi MEB'e geçiyor
GÜNDEM
Öğrenci yurtlarının ruhsat yetkisi MEB'e geçiyor

Karnenin yanında sosyal etkinlik belgesi

Okullarda pilot olarak başlatılan çalışma kapsamında, öğrencilerin okul ve okul dışında yaptığı her türlü sosyal etkinlik, e-okul sisteminde kayıt altına alınmaya başlandı. Kayıtlar, e-okul sisteminin dışında karne ile birlikte "sosyal etkinlik belgesi" olarak öğrenciye verilecek.

Öğrenci başarısındaki gelişimin izlenmesi amacıyla 38 bin 8'inci sınıf öğrencisinin katılımıyla hazırlanan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Projesi'nin verilerinden oluşan ilk raporun sonuçları belli oldu.

Yeniden düzenlenen Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği ile eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik öğretmenlerinin görevleri arasına, eğitimlerini evde ve hastanede yapan öğrencileri ziyaret de eklendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 38 Afrika ülkesinin eğitim bakanlarına yönelik düzenlenen konferansta, FETÖ okullarıyla ilgili bilgilendirme yapılarak, Türkiye Maarif Vakfına devrine ilişkin prosedürün hızlandırılmasının önemi vurgulandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına alan kanuna dayanılarak hazırlanan yönetmelik değişikliği ile 18 yaşını bitirenlerin mesleki eğitim merkezlerine kayıt olup lise mezunu olabilmelerinin önü açıldı.

Kanun değişikliği ile "öğrenci etüt eğitim merkezleri" tanımı yürürlükten kaldırıldı. Bu merkezlerin yerine "sosyal etkinlik merkezleri" açılması hükme bağlandı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın imzasıyla yayınlanan genelge kapsamında, meslek liselerinde öğrenim gören 1 milyon 700 bin öğrencinin, kimsesi olmayan yaşlıların evlerinde toplum hizmeti vermesi için 81 il genelinde proje başlatıldı.

Yükseköğretim Kurulu kararları

Üniversiteye girişte, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) yerine yeni sistem Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) getirildi. YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 23 Haziran 2018 Cumartesi sabahı, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'nda, Türkçe testindeki 40 soruya ek olarak 20 sosyal bilimler sorusu, matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 fen bilimleri sorusu olmak üzere toplam 120 sorunun yer alması kararlaştırıldı. Sınav süresi ise 135 dakika olarak belirlendi. ÖSYM tarafından, TYT'ye ilişkin ilk örnek sorular kamuoyu ile paylaşıldı.

YKS'de açık uçlu soru sorulmayacağı açıklandı.

Üniversiteye girişte yeni sınav sistemi açıklandı: İşte detaylar
GÜNDEM
Üniversiteye girişte yeni sınav sistemi açıklandı: İşte detaylar

Doçentlik süreçleri kamuoyunun görüşüne açıldı

YÖK Kanunu ile ilgili 10 dolayındaki madde teklifi, Üretim Reformu Paketi'ne dahil edildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın "yükseköğretimde sessiz devrim" olarak nitelendirdiği düzenlemeler kapsamında, Kalite Kurulu YÖK'ten bağımsız hale getirilirken, öğretim üyelerine 75 yaşına kadar çalışma hakkı verildi. Bilimsel araştırma projelerinde görev alacak tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verilebilmesinin önü açıldı ve üniversitelerin, sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer şirketi kurabilmelerine olanak verildi. Doktorasını tamamlayanlar için 3 yıla kadar, üniversitelerde yeni bir istihdam imkanı (post-doc) sunuldu.

Ayrıca, meslek yüksekokulları ve programların açılmasına yönelik standartların belirlenmesini sağlayacak Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu ile kontenjan planlamasından istihdam odaklı politikaların oluşturulmasına kadar çeşitli alanlarda çalışmalar yapmak üzere Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu kurulma kararı alındı.

YÖK, doçentlik süreçlerini kamuoyunun görüşüne açtı.

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile Türkiye'deki devlet üniversitelerinin, yurt dışında akademik birim ve sosyal tesisler kurabilmesine imkan tanındı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, "Yükseköğretim Genel Kurulunda, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, hem yurt içi hem de yurt dışındaki terörle mücadele sırasında şehit olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların üniversitelerde kayıtlı eş ve çocuklarının talepleri halinde, 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren diledikleri üniversitelerde özel öğrenci statüsünde öğrenim görmelerine ilişkin bir karar aldık." açıklamasını yaptı.

YÖK tarafından, devlet ve vakıf dahil üniversite kadrosunda bulunmayan profesör ve doçentlerin, tıp ve diş hekimliği fakültelerinde sözleşmeli öğretim üyesi olarak çalışabilmesine imkan tanındı.

Türkiye'deki Suriyeli üniversite öğrencilerine yönelik sürecin kolaylaştırılması ve yurt içi ve yurt dışı kurumlar nezdinde takibi için YÖK bünyesinde koordinasyon birimi oluşturulması kararı verildi.

Yükseköğretim Kurulunca başlatılan uygulama ile YÖK-Temel Bilimler Programları (TEBİP) kapsamında, fizik, kimya, matematik ve biyoloji programlarında üstün başarı sınıfları oluşturuldu.

Erdoğan: Yardımcı doçentliği gözden geçirelim
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Erdoğan: Yardımcı doçentliği gözden geçirelim

ÖSYM'de görev değişimi

ÖSYM tarafından yapılan 2017 LYS'de ilk kez açık uçlu sorular soruldu. LYS sonrası yapılan kontrollerde, 7 bin 84 üniversite adayının yerleştirme puanlarının yeniden hesaplandığı açıklandı.

Üniversiteye yerleştirmede ise bazı okul türlerinde kullanılan ek puan hesaplamalarına ilişkin güncelleme nedeniyle bin 110 adayın ilan edilen yerleştirmesinin değiştiği, bin 628 adayın daha önce bir programa yerleşmemişken yerleşir duruma geldiği, daha önce bir programa yerleştiği ilan edilen bin 499 adayın ise yeni durumda herhangi bir programa yerleşemediği açıklandı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir, ilgili personelin kasıt taşımayan dikkatsizlikleri sonucu ortaya çıkan yerleştirme hatası nedeniyle ÖSYM'nin kurum olarak tartışılmasının önüne geçmek maksadıyla istifa ettiğini açıklamasının ardından ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.

Özer, kamuoyunda çok tartışılan "09.45" kuralını kaldırdıklarını, adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını açıkladı. Özer, ayrıca son 10 yılda yapılan sınav sonuçlarına yönelik detaylı incelemeler yapmak üzere Sınav Sonuçlarını İzleme ve Değerlendirme Birimi kurduklarını bildirdi.

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