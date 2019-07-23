Eğlendirerek İngilizce öğretecek

Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında “Time Travel” tırının içerisinde temel İngilizce eğitimi ve eğlenceli etkinliklerle tüm Türkiye’ye İngilizceyi sevdirmek adına yola çıkıldı.

English Time Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şimşek, “Time Travel tırıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2-3 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Ücretsiz eğitimler, eğlence aktiviteleri ve konserler de düzenleyeceğimiz etkinliğimize, küçük büyük ayırt etmeksizin herkes katılabilir” mesajını verdi.

Türkiye’ye İngilizceyi sevdirmeyi hedefleniyor Time Travel eğitim tırı ile Türkiye’de İngilizce öğrenmeyen kimse kalmasın diyen Şimşek, “Projeye başlarken dünyayı global bir köy olarak hayal ettik. Dünyanın ortak dili İngilizceyi ülkemizde ne yazık ki hemen herkes öğrenemiyor. Biz istiyoruz ki, ülkemize gelen turistlerle köydeki Mehmet amca da İngilizce konuşsun, pazarda çalışan Ayşe teyze de. İlk hedefimiz Ege ve Akdeniz gibi tatil beldeleri. Yabancı turist sayısının yoğun olduğu bölgeler. Herkes eşini dostunu alıp eğlenmeye ve İngilizce öğrenmeye gelebilir. 2-3 Milyon kişinin hayatına dokunmak istiyoruz.” dedi.

''5 kişiyi Avrupa tatiline gönderiyoruz”

Şimşek, “proje bizim için manevi yönden oldukça önemli, dolayısıyla ne kadar çok kişiye bir İngilizce kelime bile öğretsek, o kadar kardır diye düşünüyoruz. Eğlenceli aktivitelerin yanında, organizasyon sırasında tırımızı ziyaret eden bireyler, ücretsiz Seviye Tespit Sınavı’na katılarak seviyelerini öğrenebilecekler ve her bir katılımcıya hikaye kitabı hediye edeceğiz..

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Organizasyonumuz bitince, organizasyon boyunca sınava katılmış kişiler arasından çekilişle 5 kişiye 2 hafta Londra eğitimi ve 5 kişiye Avrupa turu hediye edeceğiz. Time Travel’da ücretsiz eğitim setleri ve danışmanlıklar verilecek Yarışmalarda, kazananlara ücretsiz eğitim alabilecekleri ücretsiz eğitim paketleri, eğitim setleri ve materyalleri, indirim çekleri ve ekstra promosyonlar hediye edilecek. Ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz eğitim danışmanlığı ve yurt dışında eğitim görmek isteyenlere ise ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı sunulacaktır.

20 Temmuz 25 Ağustos tarihleri arasında, Ege ve Akdeniz’in tüm illerinde Marmara Bölgesi, Ege, Akdeniz Bölgesinde ki tüm sahil kesimlerinde, Tekirdağ’dan, Çorluya, Çanakkale’den Edirne’ye, Balıkesir’den, Akçaya, İzmir’den Çeşmeye, Alaçatı’dan Didim’e, Kuşadası’ndan Bodruma, Marmaris’ten Fethiye’ye, Antalya’dan Kaşa, Alanya’dan Mersine kadar tüm illerde Time Travel tırı ile etkinlikler düzenlenecek.