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EGM'den Türk Tabipler Birliğinin 'kimyasal gaz ve sıvı' iddialarına yalanlama: Suç duyurusunda bulunuldu

EGM'den Türk Tabipler Birliğinin 'kimyasal gaz ve sıvı' iddialarına yalanlama: Suç duyurusunda bulunuldu

19:5722/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
AA
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EGM, 'kimyasal içerikli gaz ve sıvı kullanıldığı' iddialarına ilişkin açıklamada bulunarak TTB'yi yalanladı.
EGM, 'kimyasal içerikli gaz ve sıvı kullanıldığı' iddialarına ilişkin açıklamada bulunarak TTB'yi yalanladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Tabipler Birliği'nin toplumsal olaylarda kimyasal içerikli gaz ve sıvı kullanıldığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, kullanılan göz yaşartıcı gazların yasaklı kimyasallar arasında yer almadığı ve uluslararası standartlara uygun olduğu vurgulandı. EGM, asılsız ithamlarla teşkilatın hedef gösterilmeye çalışıldığını belirterek, ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)
, toplumsal olaylar esnasında toplum ve birey sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasal içerikli gaz ve sıvının kesinlikle kullanılmadığını bildirdi.
EGM'den yapılan açıklamada,
Türk Tabipler Birliği
nin 15 Nisan'da suç uydurma ve dezenformasyon ürünü iddialarla şikayette bulunduğu belirtildi.

Şikayete bahis iddiaların, mesnetsiz ve gerçek dışı olduğu savunulan açıklamada, "Emniyet güçlerimize toplumsal olaylar esnasında toplum ve birey sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasal içerikli gaz ve sıvı kullanıldığı iftirası atılmıştır. Gerçekleşen toplumsal olaylar esnasında toplum ve birey sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasal içerikli gaz ve sıvı kesinlikle kullanılmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Envanterde yasaklı gaz bulunmuyor"

Açıklamada, teşkilatın envanterinde bulunan göz yaşartıcı gazların, iddialarda ileri sürüldüğü gibi yasaklanmış kimyasal gazlardan olmadığı, 5564 Sayılı Kanun kapsamında yasaklanmayan, Avrupa Birliği ülkeleri ile ABD'de de kullanıldığı üzere Türkiye'de de toplumsal olayları denetim altında tutmak, kamu düzeni ve asayişi sağlamak amacıyla kullanılan malzemeler olduğu anlatıldı.

"Suç duyurusunda bulunuldu"

Gösteri ve eylem yasağına rağmen yapılan eylem ve gösteriler esnasında yaşanan gözaltına alma iş ve işlemlerinin de yasal mevzuatı çerçevesinde yapıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Gözaltına alınan her şahsın girişi ve çıkışında verilen hekim raporları tutarlılık göstermektedir. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili işkence ve kötü muamele bulgusuna rastlanmamıştır. Sosyal medyada yer alan, CİMER ve 112'ye yapılan bildirimler titizlikle incelenmiştir. Gerçek olmayan, tamamen asılsız ithamlar ile kamuoyu nezdinde Bakanlığımızı ve Teşkilatımızı aşağılayıcı ve itibarını sarsıcı bir etki oluşturmaya çalışan şikayetin amacı, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli ve yetkili olan Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz üst yöneticileri ile teşkilat mensuplarımızın açık hedef haline getirilmek istenmesidir. Vatandaşlarımızın yasalara uygun olan toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarını kullanması konusunda Bakanlığımızca ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzce gerekli hassasiyet gösterilmekte, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin güvenli bir şekilde yapılması için her türlü tedbir ilgili birimlerimizce titizlikle alınmaktadır. Bu kapsamda, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan, kamu görevlilerini hedef gösteren, özveriyle görev yapan Emniyet Teşkilatımıza iftira atanlar hakkında Emniyet Genel Müdürlüğümüzce suç duyurusunda bulunulmuştur."



#Emniyet Genel Müdürlüğü
#Türk Tabipler Birliği
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