Ehliyette yeni dönem: Artık zorunlu değil

Sürücüler için önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. Türkiye genelinde uygulamaya konulan yeni düzenlemeyle birlikte, artık araç kullananların ehliyetlerini yanlarında taşıma zorunluluğu kaldırıldı. Bu sayede sürücüler, kimlik bilgileri sistem üzerinden doğrulanarak yolculuklarına devam edebilecek.
Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü doğrudan ilgilendiren bir uygulama faaliyete geçti. Artık trafikte araç kullanan vatandaşların ehliyetlerini 'fiziksel' olarak yanlarında taşıma zorunluluğu kalktı.
Bu uygulama sayesinde vatandaşlar, ehliyetlerini yanlarında taşımak zorunda kalmıyor. Uygulamadan şu ana kadar 6 milyon 275 bin vatandaş yararlandı.
Ehliyette yeni dönem
Yeni tip sürücü belgesi olan vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunarak ehliyet bilgilerini çipli kimlik kartına entegre ettirebiliyor.
Yeni nesil elektronik kimlik kartı sahipleri ise yeni sürücü belgesi başvurusu yaparken bu işlemi eş zamanlı olarak tamamlayabiliyor.