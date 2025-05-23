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Ehliyette yeni dönem: Artık zorunlu değil

Ehliyette yeni dönem: Artık zorunlu değil

12:4323/05/2025, Cuma
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Sürücüler için önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. Türkiye genelinde uygulamaya konulan yeni düzenlemeyle birlikte, artık araç kullananların ehliyetlerini yanlarında taşıma zorunluluğu kaldırıldı. Bu sayede sürücüler, kimlik bilgileri sistem üzerinden doğrulanarak yolculuklarına devam edebilecek.

Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü doğrudan ilgilendiren bir uygulama faaliyete geçti. Artık trafikte araç kullanan vatandaşların ehliyetlerini 'fiziksel' olarak yanlarında taşıma zorunluluğu kalktı.


İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen
'Hayat Kimliğinle Kolay'
uygulaması sayesinde, sürücü belgesi bilgileri Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarına entegre ediliyor.

Bu uygulama sayesinde vatandaşlar, ehliyetlerini yanlarında taşımak zorunda kalmıyor. Uygulamadan şu ana kadar 6 milyon 275 bin vatandaş yararlandı.


Ehliyette yeni dönem


'Hayat Kimliğinle Kolay'
uygulaması, vatandaşların sürücü belgelerini yanlarında taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşlar ise ücretsiz bir şekilde bu uygulamadan yararlanabilir.

Yeni tip sürücü belgesi olan vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunarak ehliyet bilgilerini çipli kimlik kartına entegre ettirebiliyor.


Yeni nesil elektronik kimlik kartı sahipleri ise yeni sürücü belgesi başvurusu yaparken bu işlemi eş zamanlı olarak tamamlayabiliyor.




#ehliyet
#Sürücü
#Türkiye Cumhuriyeti
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