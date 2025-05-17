Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mahkumların ehliyet sorunu çözüldü

Mahkumların ehliyet sorunu çözüldü

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0017/05/2025, Cumartesi
G: 17/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kamu denetçileri TBMM Dilekçe Komisyonu'nda sunumda bulundu. Cezaevlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Kamu Denetçisi Fatma Benli Yalçın, cezaevlerindeki 60 bin ila 70 bin arasında olduğu ifade edilen ehliyet sorununun kurum tarafından çözüldüğünü söyledi. Yalçın, "31 Temmuz’a kadar ehliyetlerin yenilenmesi gerekiyordu. Ehliyetleri süresinde yenilemeyenler için idari para cezası tesis edilecekti. Cezaevinde bulunan kişilerin de şahsen müracaat etme şansları yoktu" dedi. Yalçın, Kamu Başdenetçiliğine cezaevlerinden gelen yaklaşık bin 500 başvurunun yüzde 92'si nakil talebine ilişkin olduğunu ifade etti. Yalçın, “Sadece yüzde 8'lik kısmı insan haklarıyla ilgili başvurulardır” bilgisini paylaştı.


#TBMM
#kamu
#denetçi
#mahkum
#ehliyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AGS başvurularında son gün yaklaşıyor: ÖSYM 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman? İşte sınav takvimi