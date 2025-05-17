Mahkumların ehliyet sorunu çözüldü

Kamu denetçileri TBMM Dilekçe Komisyonu'nda sunumda bulundu. Cezaevlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Kamu Denetçisi Fatma Benli Yalçın, cezaevlerindeki 60 bin ila 70 bin arasında olduğu ifade edilen ehliyet sorununun kurum tarafından çözüldüğünü söyledi. Yalçın, "31 Temmuz’a kadar ehliyetlerin yenilenmesi gerekiyordu. Ehliyetleri süresinde yenilemeyenler için idari para cezası tesis edilecekti. Cezaevinde bulunan kişilerin de şahsen müracaat etme şansları yoktu" dedi. Yalçın, Kamu Başdenetçiliğine cezaevlerinden gelen yaklaşık bin 500 başvurunun yüzde 92'si nakil talebine ilişkin olduğunu ifade etti. Yalçın, “Sadece yüzde 8'lik kısmı insan haklarıyla ilgili başvurulardır” bilgisini paylaştı.