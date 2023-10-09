Ekrem İmamoğlu CHP kongresinde ifşa edilmesine isyan etti: Türkiye izliyor bizi rezil olduk

Seçimlerde alınan hezimet sonrası koltuk mücadelelerinin yaşandığı CHP'de il kongrelerindeki kavga ve tartışmalar dünkü 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde de eksik olmadı.

Değişimciler Özgür Çelik'i genel merkez kanadı ise Cemal Canpolat'ı destekledi.

Salonda bulunan çok sayıda partili, kürsüye çıkan isimleri zaman zaman yuhaladı.

Ardından konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkan Canpolat, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.









"Millete rezil olduk"

Burada, Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Canpolat, İmamoğlu'nun delegelerin oylarını almak için onları işe aldığını söyledi.

Bu sözler İBB Başkanı'nda moral bozukluğuna neden oldu. Öyle ki salondan ayrılırken yüzünün asık olduğu görülen İmamoğlu, söylenenlere tepki gösterdi.

İmamoğlu, "Bu denir mi ya? Allah'ım şov gibiydi ya. Ayıptır ya, rezil olduk millete. Türkiye izliyor bizi." ifadelerini kullandı."

Neler olmuştu?

Cemal Canpolat, belediyede kadroların liyakattan uzak oluşturulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Kimse kendine paye çıkarmasın. Belediye başkanı olduktan sonra, CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. Şimdi, CHP delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. Sadece CHP'lilerin ilçe, mahalle, delege seçimlerinde işe girdiğini sevinerek duyuyorum. Bir parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir.

"Artık belediye başkanları kendi alanında mücadele edecek"

Benim listemde hiçbir belediye başkanı yok. Artık belediye başkanları kendi alanında mücadele edecek, biz de onlara sahip çıkacağız. Hiçbir belediye başkanımız ne ilçe ne İBB; CHP kongrelerinde örgütü baskı altına alarak dizayn etmeye kalkamaz. Kendi ilçe başkanlarınızı milletvekili yapıyorsunuz. Kendinize il başkanı değil özel kalem müdürü seçiyorsunuz.







