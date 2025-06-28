Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası Murat Kapki paraları ABD’ye kaçırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı itiraflar gelmeye devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası Murat Kapki’nin yeğeni Berat Kapki de etkin pişmanlıktan yararlanarak amcasının kara para aklama ve mal kaçırma faaliyetlerine dair bilgiler verdi.

O VALİZLERDE PARA VARDI

26 Mayıs 2025’teki ifadesini avukatların baskı ve tehdidi altında verdiğini belirten belirten Berat Kapki, “Emniyette gözaltında bulunduğum sırada Selcen isimli bir avukat yanıma geldi, Feyza Kapki ve Serkan Balbal tarafından gönderildiğini söyledi. Bana hiçbir şey bilmediğimi, sadece para çektiğimi söylemem için baskı kurdu ve tehdit etti. Ferko Plaza’ya ve Murat Kapki’nin Acarkent’teki villasına götürdüğüm valizlerde kuru temizleme giysileri olduğunu söylememi tembihledi. Oysa valizlerin içinde para vardı” dedi.

PARALARI GİZLİ BÖLMEDE SAKLIYORDU

Murat Kapki’nin paraları Ferko Plaza’daki ofisindeki gizli bölmeli bir kasada sakladığını anlatan Berat Kapki, “Bu kasada yaklaşık 1,5 metrekarelik alanda paralar tutulurdu. Murat Kapki, nakit paraların büyük kısmını dövize çevirir, ofise çağrılan dövizcilerle bu işlem yapılır, paralar kuryelere teslim edilirdi. Acarkent’teki B209 numaralı villasında da iki büyük kasa bulunurdu, aklanan paralar buraya taşınırdı” ifadelerini kullandı.

DOLARLAR ABD’YE AKTARILDI

Amcasının yüklü miktarda parayı JP Morgan üzerinden ABD’ye aktardığını dile getiren Berat Kapki şunları kaydetti: “Acarkent’teki villasında bulunan her biri 100 bin dolar değerindeki 45-50 tablo da gözaltı öncesi Nişart isimli galeriye taşındı. Nişart sahibi Ali, taşınma sırasında bizzat oradaydı. Duvarları tamamen kaplayan tabloları kamyonetle Teşvikiye’deki depoya götürdük.”

BALBAL, KAPKİ’NİN KASASIYDI

Amcasının (Murat Kapki) gözaltına alınmasının ardından şirketlerin fiilen Feyza Kapki ve Serkan Balbal tarafından yönetildiğini aktaran Berat Kapki, “Bu süreçte suçtan kazanılan paralar Feyza Kapki’nin himayesine taşındı. Feyza paraları Serkan Balbal’a verirdi. Serkan Balbal, Murat Kapki’nin kasası konumundaydı” dedi.

TEKNE YUNANİSTAN’A KAÇIRILDI

Bozburun’da satın alınan bir arsanın önce kendi adına, sonra Serkan Balbal’a devredildiğini; Ferrari marka aracın da kendi adına alınıp satıldığını ve satıştan gelen 21 milyon TL’yi Murat Kapki’nin hesabına aktardığını öne süren Berat Kapki, “Murat Kapki tutuklandıktan sonra Enes Kant adına Lotus marka araç devredildi, teknesi eşi Feyza Kapki’nin adına geçirildi ve Yunanistan’a kaçırıldı” dedi. Berat Kapki, Avukat Zeynep Tezcan’a 4 gayrimenkul devredildiğini ve bu devirlerin avukatlık ücreti karşılığı değil, mal kaçırmak amacıyla yapıldığını ileri sürerek ayrıca, 8 gayrimenkulün de İsmail Kaan’a devredildiğini, ancak Kaan’ın iyi niyetli olduğunu ve suç unsurundan habersiz olduğunu iddia etti.

3 valiz parayı evine taşıdı

Berat Kapki, amcası Murat Kapki’nin tutuklanması sonrasında işlerini çocuklarının baş harflerinden oluşan YBB Medya AŞ’ye aktardığını belirtti. Ayrıca, 1 Şubat 2025’te BFK şirketinin yanındaki depoda çıkan yangında Serhat Kapki’nin şirkete gidip para dolu üç valizi Acarkent’teki eve taşıdığını anlatan Kapki, “Serhat şirketin genel müdürüydü, kasanın şifresini biliyordu” dedi.

Emniyete tahsisli araçla para taşıdı!

Amcası Murat Kapki’nin emniyete tahsisli çakarlı araç kullandığını ve bu araçla da zaman zaman nakit taşındığını iddia eden Berat Kapki, “Murat Kapki’nin talimatıyla bazı bankasal işlemleri yapmak zorunda kaldım. Örgüt üyesi değilim, maddi durumum kötü, serbest bırakılmak istiyorum” dedi.







