Milli manevi değerlerin hedef alındığı Ekşi Sözlük adlı platformda yeni bir alçaklığa daha imza atıldı.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen 12 askerden Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" şeklinde paylaşım yaptı.
Hemen soruşturma başlatıldı
Yapılan yorumlar kısa sürede büyük tepki toplarken başsavcılık harekete geçti.
Ekşi Sözlük'te şehitlerimiz aleyhine paylaşım yapan kişilere yönelik olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Konuyla ilgili bir paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir." açıklamasında bulundu.
Yeniden erişim engeli getirildi
Başlatılan soruşturmayla birlikte Antalya'da harekete geçen ekipler, paylaşımları yaptığı belirlenen O.K.'yı gözaltına aldı.
Bu gelişmelerin ardından Ekşi Sözlük'e yönelik bir erişim engeli kararı daha verildi.
Ekşi Sözlük, "Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişime engellendi.