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Şehitlerimize hakaret edilen fitne yuvası Ekşi Sözlük'e yeniden kilit vuruldu

Toplumun değerlerinin hiçe sayılarak hakaret küfür ve ahlaksızlığın kol gezdiği Ekşi Sözlük adlı platformda bu sefer de şehit olan askerlerimiz ve aileleri hakkında alçaklar ifadeler kullanılmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında Ekşi Sözlük adlı fitne yuvasına "Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle yeniden erişim engeli getirildi.

09:30 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 09:51 - 25/12/2023 Pazartesi
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Ekşi Sözlük
Ekşi Sözlük

Milli manevi değerlerin hedef alındığı Ekşi Sözlük adlı platformda yeni bir alçaklığa daha imza atıldı.


Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen 12 askerden Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" şeklinde paylaşım yaptı.


Şehit babasının paylaşımına hakaretler savuran bazı kullanıcılar yine şehitlerimize yönelik,
"Sanki söyleyecek başka sözü var. Acılıymış, yastaymış... Ne diyebilir ki, ektiğimi biçiyorum mu diyecekti.", "Ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden.", "Acımasız mı geldi? Beter olmadıklarına dua etsinler."
gibi ifadeler kullandı.


Ekşi Sözlük'te kahraman şehitlere hakaret ettiler! Provokatörler için harekete geçildi: Bir şahıs gözaltında
Ekşi Sözlük'te kahraman şehitlere hakaret ettiler! Provokatörler için harekete geçildi: Bir şahıs gözaltında

Ekşi Sözlük'te şehit babası için açılan konu başlığında, kahraman Mehmetçik'ler ve şehit babası hedef alındı. Adeta nefret kusan kullanıcılar, "Acımasız mı geldi? Beter olmadıklarına dua etsinler" denildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da paylaşım yapanlardan biri hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Emniyet, paylaşım yapanlar arasında yer alan O.K. isimli şahsı adresine baskın yaparak gözaltına aldı. O.K'nın evinde uzun namlulu tüfek ve silahlar bulundu.



Hemen soruşturma başlatıldı


Yapılan yorumlar kısa sürede büyük tepki toplarken başsavcılık harekete geçti.


Ekşi Sözlük'te şehitlerimiz aleyhine paylaşım yapan kişilere yönelik olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.


Konuyla ilgili bir paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir." açıklamasında bulundu.



Yeniden erişim engeli getirildi


Başlatılan soruşturmayla birlikte Antalya'da harekete geçen ekipler, paylaşımları yaptığı belirlenen O.K.'yı gözaltına aldı.


Bu gelişmelerin ardından Ekşi Sözlük'e yönelik bir erişim engeli kararı daha verildi.


Ekşi Sözlük, "Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişime engellendi.




#Ekşi Sözlük
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#asker
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