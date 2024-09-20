Eksim Enerji’den yatırım rüzgarı: 125 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak

“Rüzgarın, güneşin, suyun gücünü Türkiye’nin gücüne dönüştürmek, bizim varlık sebebimiz. İnşa ettiğimiz her bir rüzgar türbinini ve güneş panelini, enerji üretiminin ötesinde ülkemizin sürdürülebilir gelecek hedeflerine yönelik attığımız adımlar olarak görüyoruz. Enerji üretimindeki kararlılığımızın temelinde gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğumuz yatıyor. Ülkemizi daha güçlü ve daha temiz sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz”