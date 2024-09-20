Eksim Enerji’den yatırım rüzgarı: 125 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak

Türkiye’nin yeşil enerji dönüşümüne yenilenebilir enerji üretimiyle katkı sağlayan Eksim Enerji, Sakarya’nın Geyve ilçesindeki yatırımlarını genişletiyor. 2 ay kadar kısa bir süre içinde 6 yeni türbinini devreye alan şirket, yıl sonuna kadar 8 türbinini daha ticari işletmeye geçirmek suretiyle toplamda 14 adet Nordex N163 rüzgar türbinini devreye almayı hedefliyor. Devreye alınan türbinlerle Geyve Rüzgar Enerji Santrali’nin kurulu gücünü 94,8 MW’a yükselttiklerini belirten Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, “Ülkemizin yeşil dönüşümüne öncülük etme hedefiyle yatırımlarımızı hızla büyütmeye devam ediyoruz. Geyve santralimiz, yıl sonunda yaklaşık 125 bin hanenin daha elektrik ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor hale gelecek” dedi.
Eksim Holding çatısı altında faaliyet gösteren Eksim Enerji, yenilenebilir enerji kapasitesini artırarak Türkiye’nin yeşil dönüşümüne katkı sağlamaya devam ediyor. Yirmi yıla yaklaşan bir tecrübeye sahip olan şirket, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı onayıyla Sakarya’nın Geyve ilçesinde devreye aldığı 6 rüzgar türbiniyle birlikte bölgedeki kurulu gücünü 94.8 MW’a yükseltti.