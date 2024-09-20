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Sakarya
Eksim Enerji’den yatırım rüzgarı: 125 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak

Eksim Enerji’den yatırım rüzgarı: 125 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak

16:1020/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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İki ayda 6 rüzgar türbini işletmeye alındı. 125 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.
İki ayda 6 rüzgar türbini işletmeye alındı. 125 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Türkiye’nin yeşil enerji dönüşümüne yenilenebilir enerji üretimiyle katkı sağlayan Eksim Enerji, Sakarya’nın Geyve ilçesindeki yatırımlarını genişletiyor. 2 ay kadar kısa bir süre içinde 6 yeni türbinini devreye alan şirket, yıl sonuna kadar 8 türbinini daha ticari işletmeye geçirmek suretiyle toplamda 14 adet Nordex N163 rüzgar türbinini devreye almayı hedefliyor. Devreye alınan türbinlerle Geyve Rüzgar Enerji Santrali’nin kurulu gücünü 94,8 MW’a yükselttiklerini belirten Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, “Ülkemizin yeşil dönüşümüne öncülük etme hedefiyle yatırımlarımızı hızla büyütmeye devam ediyoruz. Geyve santralimiz, yıl sonunda yaklaşık 125 bin hanenin daha elektrik ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor hale gelecek” dedi.

Eksim Holding çatısı altında faaliyet gösteren Eksim Enerji, yenilenebilir enerji kapasitesini artırarak Türkiye’nin yeşil dönüşümüne katkı sağlamaya devam ediyor. Yirmi yıla yaklaşan bir tecrübeye sahip olan şirket, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı onayıyla Sakarya’nın Geyve ilçesinde devreye aldığı 6 rüzgar türbiniyle birlikte bölgedeki kurulu gücünü 94.8 MW’a yükseltti.

Yaklaşık 125 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak

Temiz ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak üzere çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay,
“Ülkemizin yeşil dönüşümüne öncülük etme hedefiyle kapasite ekleme yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Sakarya’nın Geyve ilçesindeki RES tesisimizde yaptığımız 80 milyon Euro değerindeki yatırımla, tesis gücümüzü yıl sonunda 150 MW’a ulaştırmayı ve yaklaşık 125 bin hanenin daha elektrik ihtiyacını temiz enerji kaynağından karşılayabilir duruma gelmeyi hedefliyoruz.” dedi. Yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürürken doğal yaşamı korumayı önceliklendirdiklerini sözlerine ekleyen Akbay, “Geyve bölgesindeki rüzgar türbinlerimizin konumu, akademik raporlarla değerlendirildi ve yaban hayatına olumsuz bir etkisinin olmadığı bağımsız kuruluşlarca belgelendi. Eksim Enerji olarak türbin teknolojilerini seçerken ekosistemin dengesini korumayı ve çevreye zarar vermemeyi öncelikli hedef olarak belirliyoruz"
dedi.

“Misyonumuz, rüzgarın, güneşin, suyun gücünü Türkiye’nin gücüne dönüştürmek”

Eksim Enerji’nin, Türkiye’nin yeşil enerji dönüşümüne yönelik öncü konumunu daha da güçlendirerek yoluna devam ettiğini kaydeden Arkın Akbay,
“Rüzgarın, güneşin, suyun gücünü Türkiye’nin gücüne dönüştürmek, bizim varlık sebebimiz. İnşa ettiğimiz her bir rüzgar türbinini ve güneş panelini, enerji üretiminin ötesinde ülkemizin sürdürülebilir gelecek hedeflerine yönelik attığımız adımlar olarak görüyoruz. Enerji üretimindeki kararlılığımızın temelinde gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğumuz yatıyor. Ülkemizi daha güçlü ve daha temiz sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz”
şeklinde konuştu.

#Eksim enerji
#Sakarya
#elektrik

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