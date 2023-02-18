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Ekvador'da Türkiye'deki depremzedeler için tonlarca yardım malzemesi toplandı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Güney Amerika ülkesi Ekvador'da afetzedeler için tonlarca yardım malzemesi toplandı. Türkiye'nin Kito Büyükelçiliğince başlatılan yardım kampanyasına yoğun ilgi gösteren Ekvador vatandaşları, büyükelçiliğin yanı sıra Guayaquil ve Machala’daki Türk şirketlerinin depolarına 15 tondan fazla malzeme teslim etti. Ekvador halkının bağışları sırasında büyükelçilikte duygusal anların yaşandığı öğrenildi.

07:37 . 18/02/2023 Cumartesi
AA
Ekrator'dan Türkiye'ye yardım

Ekrator'dan Türkiye'ye yardım

Afet ve Risk Yönetimi Sekreterliği ile Ekvador Dışişleri Bakanlığının, 2 bin aile için gıda paketi, 1000 battaniye ile bin 546 çift bottan oluşan 17 tonluk yardım malzemesi bağışladığı belirtildi.

Toplanan yardımlar dolayısıyla Dışişleri Bakanlığında Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Bakanlık Müsteşarı Büyükelçi Isabel Albornoz ile Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın'ın katıldığı tören düzenlendi.

Yalçın, konuşmasında, büyükelçiliğin yürüttüğü yardım faaliyetlerine değinerek, "Ekvador makamlarına, büyükelçiliğe bağışta bulunan Ekvador halkı ve kurumlarına, dayanışmaları, taziye mesajları, büyükelçilik çalışanlarına ve yardımların ülkemize sevkini mümkün kılan Donatella Fruit ve Yılport isimli şirketlerimize teşekkür ederiz." ifadesini kullandı. Albornoz da ülkesinin başsağlığı dileklerini yineleyerek, Ekvador'da 2016 depreminden sonra iki ülke arasında artan yakın işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) aracılığıyla Ekvador'a sağladığı yardımları hatırlatan Albornoz, toplanan yardım malzemelerini hükümet adına teslim ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Ekvador'da toplanan 32 ton yardımın AFAD'a gönderilmek üzere 19 Şubat'ta Machala Limanı'ndan sevk edileceği bilgisi paylaşıldı.

Sevkiyatın Türk şirketleri Yılport Holding ve Donatella Fruit'in katkılarıyla sağlandığını belirten büyükelçilik, AFAD hesaplarına aktarılmak üzere Ekvador halkının bağışladığı nakdi yardımların ise toplanmaya devam edildiğini bildirdi.



#DEPREM
#Ekvador halkı
#Kahramanmaraş merkezli
#Türk şirketleri
#Türkiye'nin Kito Büyükelçiliği
1 saat önce
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Ekvador'da Türkiye'deki depremzedeler için tonlarca yardım malzemesi toplandı
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