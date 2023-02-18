Ekvador'da Türkiye'deki depremzedeler için tonlarca yardım malzemesi toplandı

Tüm Türkiye’yi yasa boğan ve 11 ilimizi etkileyen deprem fırtınasının devam ederken yazıyı kaleme aldığım saate kadar 38 bin 44 insanımız canını kaybetti. Pek çok insanımız evini kaybetti ve şehirlerimizin alt yapısında ciddi hasarlar oluştu. Elbette can kayıplarımızı telafi etmek mümkün değil. Öte yandan bir an önce yaraları sarmak için de harekete geçmek gerekiyor. YARDIMLAR İlk depremin hemen ardından tüm Türkiye seferber oldu. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, işletmeler ve hatta bir