Seçkin hattatların gelenek ve moderni harmanlayarak Kur’an-ı Kerim’deki “Selam” ayetlerinden hazırladığı hat sanatı eserleri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde sergilendi. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak ve Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri’nin ev sahipliğinde gerçekleşen sergide, bir gelenek haline getirilen Ramazan yazılarıyla takvim projelerinin 7. sayısı “2021/1442-1443 Hat Takvimi” için oluşturulan koleksiyon, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

CUMHURBAŞKANI ZİYARET ETTİ

Dün Taksim Camii’nin açılışının ardından Ayasofya’ya giderek İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıkışta sergiyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve beraberindeki heyet eşlik etti.

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HATTATLARA TEBRİK

Mesut Albayrak, eserler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyete bilgi verdi. Erdoğan da, eserleri çok beğendiğini belirterek, eser sahibi hattatlara tebriklerinin iletilmesini istedi. Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a koleksiyonunda bulunan hattat Davut Bektaş’ın “Türkiye Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan el muzaffer daima” yazılı zerendud tuğra hat eserini hediye etti. Hediye için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre sohbet ettikten sonra Ayasofya Camii’nden ayrıldı.

12 ayda toplam 12 hat sanatçısının çalışmalarından oluşan takvimdeki eserler, 1 hafta daha Ayasofya Camii’nde sergilenecek. Her sene farklı konuların seçildiği projede bu yıl Kur’an-ı Kerim’den “Selam” ayetleri farklı bir bakış açısıyla hattatlar tarafından büyük bir özenle yazıldı. Sergide yer alan eserlerin sanatkârları şöyle: Abdurrahman Depeler, Ali Toy, Aydın Kızılyar, Davut Bektaş, Ferhat Kurlu, Mehmed Özçay, Muhammed Yaman, Mustafa Parıldar, Osman Özçay, Seyit Ahmet Depeler, Said Abuzeroğlu, Zeki Seyidoğlu.

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