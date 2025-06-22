Elazığ'da KKKA şüphesiyle tedavi gören yaşlı adam hayatını kaybetti

Tunceli'nin Pertek ilçesinde 2 gün önce rahatsızlanan Haydar Kemaç, İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kemaç, KKKA şüphesiyle buradan Tunceli Devlet Hastanesi'ne ardından da Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kemaç, burada sabah satlerinde hayatını kaybetti. Kemaç'ın ölüm nedeninin çıkacak tahlil sonuçlarına göre kesinleşeceği belirtildi. Kemaç'ın cenazesi, yakınlarına teslim edilerek defnedilmek üzere Pertek ilçesine götürüldü.