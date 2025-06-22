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Tokat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü: 9 gün önce kene yapışmıştı

Tokat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü: 9 gün önce kene yapışmıştı

13:5722/06/2025, الأحد
AA
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Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 38 yaşındaki Ayşe Ekinci yaşamını yitirdi.

Almus ilçesine bağlı Üçgöl köyü yaylasında yaşayan 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Ayşe Ekinci'ye 9 gün önce kene yapıştı.

Ekinci, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesine götürüldü.


Durumu ağırlaşan kadın, daha sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesine sevk edildi.


KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ekinci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.




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